تدشين حملة إرشادية بعنوان على خطى الرئيس الشهيد الصماد ماضون بالحديدة [01/يونيو/2018] الحديدة - سبأ:

دشن مكتب الأوقاف والإرشاد بأمانة العاصمة بالتعاون مع مكتب الأوقاف بمحافظة الحديدة مساء أمس حملة إرشادية توعوية تحت شعار " على خطى الرئيس الشهيد صالح الصماد ماضون"، وقدم قافلة غذائية للمرابطين في جبهات الساحل.



وفي التدشين دعا علماء وخطباء ومرشدي أمانة العاصمة إلى النفير العام إلى جبهات الساحل الغربي لمواجهة قوى العدوان ومرتزقته وإفشال مخططاتها الرامية لاحتلال محافظة الحديدة والسيطرة على مينائها الحيوي.



وأكدوا على خطورة المرحلة التي تمر بها البلاد جراء ما تتعرض له من عدوان، ما يتطلب توحيد الجهود والتوجه إلى جبهات العزة والكرامة للدفاع عن الوطن .



وأكد نائب وزير الأوقاف والإرشاد فؤاد محمد ناجي أهمية تكاتف الجهود لمواجهة قوى العدوان ومرتزقتها ودحر الغزاة الذين يحاولون السيطرة على مدينة الحديدة .



ودعا كافة أبناء الشعب اليمني وأبناء تهامة بصورة خاصة إلى تعزيز التلاحم والاصطفاف إلى جانب أبطال الجيش واللجان الشعبية لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته.



وأشار نائب وزير الأوقاف والإرشاد إلى أن المرحلة الراهنة التي يتعرض فيها اليمن لعدوان سافر وحصار ظالم، يحتم على الجميع الوقوف صفا واحدا ورفد جبهات العزة والكرامة بالمال والرجال دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره وسيادته واستقلاله.



وخلال التدشين الذي حضره مدير عام الوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف عبدالرحمن الموشكي .. أفاد نائب مدير مكتب الأوقاف والإرشاد بأمانة العاصمة محمد الغليسي أن الحملة الإرشادية التوعوية التي ينظمها مكتب الأوقاف وتستمر حتى نهاية شهر رمضان تأتي استشعار للمسؤولية الملقاة على عاتق الخطباء والعلماء والمرشدين وإيمانا بقوله تعالى " انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ".



ودعا الجميع إلى رص الصفوف وتوحيد الكلمة والتحرك الجاد إلى الجبهات دفاعا عن الوطن في مواجهة العدوان .. مؤكدا استعداد خطباء وعلماء أمانة العاصمة تقديم التضحية في سبيل الدين والأرض والعرض وخوض معركة العزة والكرامة حتى النصر أو الشهادة.



فيما أشار نائب مدير مكتب الأوقاف بمحافظة الحديدة سليمان الفقية مدير أوقاف مديرية السبعين بأمانة العاصمة العلامة رمزي الهمداني في كلمة عن العلماء والخطباء إلى أهمية استمرار الصمود في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي ورفد الجبهات بالرجال والغذاء.



حضر التدشين مدير مكتب الأوقاف بمديرية بني الحارث عبدالرحمن الجديري وكوكبة من العلماء والخطباء من أمانة العاصمة ومحافظة الحديدة.

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