تكريم عمال النظافة بصعدة بمناسبة شهر رمضان [01/يونيو/2018] صعدة - سبأ:

كرمت السلطة المحلية بمحافظة صعدة أمس عمال النظافة والتحسين في المحافظة بمناسبة شهر رمضان وبالتزامن مع أربعينية الرئيس الشهيد صالح الصماد.



وخلال التكريم أشاد محافظ صعدة محمد جابر عوض بجهود عمال النظافة والتحسين في الحفاظ على المدينة وتجنيبها الأمراض والأوبئة.



وحث عمال النظافة على استمرار أعمالهم بما يكفل إظهار مدينة صعدة بمنظر لائق .. لافتاً إلى ضرورة أن يكون لعمال النظافة أولوية من السلال الغذائية التي توزع بالمحافظة.



فيما عبر عمال النظافة والتحسين عن امتنانهم للسلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة على هذه اللفتة خاصة في هذا الشهر الكريم.. مؤكدين استمرارهم في العمل مهما بلغت التحديات.



حضر التكريم وكيل المحافظة محمد كعيبة ومدير مكتب النظافة والتحسين محمد البعداني ومدير مكتب الزراعة عبد الله الوادعي.

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