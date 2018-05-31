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آخر تحديث: الجمعة، 01 - يونيو - 2018 الساعة 12:52:48ص
مصدر بالدفاع: إسقاط طائرة أباتشي وانتصارات نوعية في مختلف الجبهات
أسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية طائرة أباتشي ومصرع طاقمها في جحفان بجبهة جيزان، في حين تم إسقاط طائرة استطلاع نوع ch4 في الجوازات قبالة منفذ علب.
الرئيس السوري : الولايات المتحدة تدعم الجماعات الارهابية لإطالة امد الحرب
إتهم الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الخميس الولايات المتحدة والدول الغربية الداعمة للجماعات الارهابية في بلاده بدعم هذه الجماعات لإطالة امد الحرب .
يمن موبايل تعلن أرباح المساهمين للعام الماضي بواقع 30 بالمائة
أعلنت شركة يمن موبايل للهاتف النقال اليوم، أرباح المساهمين للعام الماضي بنسبة30 بالمائة كأعلى نسبة أرباح.. مبينة أنه سيتم الإعلان عن موعد بدء توزيع الأرباح الأسبوع القادم، حيث تبلغ نسبة ربح السهم الواحد 150 ريال.
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النواب الاسبان يبدأون مناقشة مذكرة لحجب الثقة لإسقاط حكومة ماريانو راخوي
[01/يونيو/2018] مدريد – سبأ:
بدأ النواب الاسبان اليوم الخميس مناقشة مذكرة لحجب الثقة قدمتها المعارضة الاشتراكية لاسقاط حكومة المحافظ ماريانو راخوي، قبل تصويت عليها مرتقب غداً الجمعة.

وقدّم الحزب الاشتراكي مذكرة الى البرلمان، غداة اعلان إدانة الحزب الشعبي برئاسة راخوي في قضية فساد عرفت باسم "غورتيل" في اسبانيا.

وعلى غرار ما حصل أثناء التصويت على الموازنة الأسبوع الماضي، يُعتبر مصير راخوي مرة أخرى معلّقا بقرار حزب الباسك القومي (5 نواب) الذي لم يعلن موقفه بعد، لكن يمكن أن يعطي أصواته الى الحزب الاشتراكي برئاسة سانشيز الذي يحكم معه بلاد الباسك.

ورفض حزب "سيودادانوس" الليبرالي (32 نائبا) حتى الآن دعم الحزب الاشتراكي لرغبته في اجراء انتخابات مبكرة، خاصة وأن استطلاعات الرأي تبيّن أن لديه فرص جيدة.
سبأ
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