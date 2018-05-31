النواب الاسبان يبدأون مناقشة مذكرة لحجب الثقة لإسقاط حكومة ماريانو راخوي [01/يونيو/2018] مدريد – سبأ:

بدأ النواب الاسبان اليوم الخميس مناقشة مذكرة لحجب الثقة قدمتها المعارضة الاشتراكية لاسقاط حكومة المحافظ ماريانو راخوي، قبل تصويت عليها مرتقب غداً الجمعة.



وقدّم الحزب الاشتراكي مذكرة الى البرلمان، غداة اعلان إدانة الحزب الشعبي برئاسة راخوي في قضية فساد عرفت باسم "غورتيل" في اسبانيا.



وعلى غرار ما حصل أثناء التصويت على الموازنة الأسبوع الماضي، يُعتبر مصير راخوي مرة أخرى معلّقا بقرار حزب الباسك القومي (5 نواب) الذي لم يعلن موقفه بعد، لكن يمكن أن يعطي أصواته الى الحزب الاشتراكي برئاسة سانشيز الذي يحكم معه بلاد الباسك.



ورفض حزب "سيودادانوس" الليبرالي (32 نائبا) حتى الآن دعم الحزب الاشتراكي لرغبته في اجراء انتخابات مبكرة، خاصة وأن استطلاعات الرأي تبيّن أن لديه فرص جيدة.

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