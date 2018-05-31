مؤسسة الشهداء تدشن مشروع توزيع السلال الغذائية لأسر الشهداء بعمران [01/يونيو/2018] عمران - سبأ:

دشنت مؤسسة الشهداء لرعاية وتأهيل أسر الشهداء فرع محافظة عمران اليوم، مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية لكافة أسر الشهداء بمديريات المحافظة.



وفي التدشين بمديرية ريدة بحضور مندوبي فرع المؤسسة من مختلف المديريات، أكد مندوب فرع مؤسسة الشهداء بالمحافظة حسين محمد العزي، أن ما تقدمه المؤسسة لا يمثل إلا القليل إزاء تضحيات الشهداء في سبيل الدفاع عن الوطن.



ودعا الجميع إلى تعزيز التكافل الاجتماعي خاصة في شهر رمضان في ظل الأوضاع التي يمر بها الوطن.



ويأتي توزيع السلال الغذائية ضمن أنشطة ومشاريع مؤسسة الشهداء، الخدمية والتنموية لأسر الشهداء.

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