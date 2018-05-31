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بنيان توزع 690 سلة غذائية بجزيرة كمران بالحديدة
[31/مايو/2018]
الحديدة - سبأ:

وزعت مؤسسة بنيان التنموية بجزيرة كمران محافظة الحديدة اليوم 690 سلة غذائية للمحتاجين بالجزيرة.


وخلال عملية التوزيع أشار مدير برنامج أغنياء من التعفف عضو مجلس الأمناء بمؤسسة بنيان التنموية إبراهيم الوريث إلى أن توزيع السلال الغذائية التي يستفيد منها 690 أسرة محتاجة بجزيرة كمران تأتي تزامنا مع شهر رمضان لتخفيف معاناة المحتاجين.

وأكد أهمية توزيع هذه السلال التي تحمل شعار "الرئيس الشهيد صالح الصماد يد تحمي ويد تبني " لتعزيز الصمود الأسطوري للشعب اليمني وانطلاقا من أهمية التكافل الاجتماعي خاصة في الشهر الفضيل .

ولفت إلى أن السلال الغذائية تأتي ضمن برنامج أغنياء من التعفف التابع لمؤسسة بنيان التنموية .. مبينا توزيع السلال الغذائية للمستفيدين تم وفقا لآلية تتبعها المؤسسة بهدف إيصالها إلى المستحقين يدا بيد.

سبأ
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