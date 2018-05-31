محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظة صنعاء تحيي أربعينية الرئيس الشهيد الصماد صنعاء - سبأ:

أحيت محافظة صنعاء أربعينية الرئيس الشهيد صالح علي الصماد ورفاقه بحضور المحافظ حنين محمد قطينة وأعضاء الهيئة الإدارية وعدد من الوكلاء وقيادات المكاتب التنفيذية.



وأكدت فقرات الفعالية السير قدما على مشروع الشهيد الصماد الوطني "يد تحمي .. ويد تبني" مهما كانت الصعوبات.



وأشارت إلى أهمية إحياء أربعينية الرئيس الشهيد الصماد في ظل تصعيد دول العدوان ومرتزقتها .. مؤكدة استمرار الثبات والصمود في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي ورفد الجبهات بالرجال والغذاء حتى تحقيق النصر.



وشددت على أهمية تعزيز مستوى الأداء وتجاوز الصعوبات القائمة .. لافتة إلى أن دم الشهيد الصماد وكافة شهداء الوطن لن تذهب هدرا.

سبأ [31/مايو/2018]سبأ