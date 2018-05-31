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آخر تحديث: الجمعة، 01 - يونيو - 2018 الساعة 12:52:48ص
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وكالة الأنباء اليمنية سبأ تنعي الزميلة مياسة عبدالرحمن بدر
[31/مايو/2018]
صنعاء - سبأ:


نعت وكالة الأنباء اليمنية سبأ الزميلة المصورة الصحفية بالوكالة مياسة عبدالرحمن بدر، الذي توفت اليوم إثر حادث مروري في شارع الستين بالعاصمة صنعاء.

وأشاد بيان النعي بمناقب الفقيدة وما تحلت به من صفات وتفان وإخلاص خلال فترة عملها ضمن طاقم التصوير في الوكالة بالمركز الرئيسي.

ونوه البيان بما تميزت به الزميلة مياسة من دماثة خُلق في تعاملها مع رؤسائها وزملائها والذي أكسبها إحترام الجميع.

وأعربت الوكالة عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيدة وذويها وزملائها في الوسط الصحفي في هذا المصاب الأليم .. سائلة الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون " .

سبأ
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