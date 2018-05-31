رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إنطلاق بطولة فردي الناشئين والأشبال لكرة الطاولة صنعاء - سبأ:

إنطلقت بصالة النادي الأهلي بصنعاء مساء اليوم بطولة فردي الناشئين والأشبال لكرة الطاولة على كأس الرئيس الشهيد صالح الصماد وإحتفاء بالعيد الوطني الـ 28 للجمهورية اليمنية 22 مايو.



يشارك في البطولة التي ينظمها في ثلاثة أيام إتحاد اللعبة 44 لاعبا يمثلون أمانة العاصمة ومحافظات الحديدة وحجة وإب.



وشهدت منافسات فردي الناشئين فوز اللاعب بشير المحاقري على مجدي حيدر 3/ صفر وبذات النتيجة تغلب مهند الجراش على محمد الحيمي وعمار عادل على إبراهيم جبران.



كما تغلب اللاعب هشام شمس الدين على حسام وعدر 3/ صفر وبنفس النتيجة فاز اللاعب فواز الحكيمة على يوسف الشهاري ومحمود المحاقري على باسل عبده.



وفي بطولة الأشبال تغلب اللاعب عبد الرحمن شبيل على عبد الله الجعدبي وبذات النتيجة فاز يوسف المحاقري على محمد جباري وعبد الرحمن الخولاني على أحمد المطري.



كما فاز اللاعب يوسف الجراش على علي العلفي 3/ 1 وتغلب وائل السعيدي على محمد الكدس 3/صفر وأشرف شوقي على عبد الله الجعدبي 3/ صفر.



حضر إنطلاق البطولة عضوا إتحاد اللعبة إبراهيم الجرادي وعلي الدرم ومدرب المنتخب الوطني لكرة الطاولة الكابتن نبيل الذماري

سبأ [31/مايو/2018]سبأ