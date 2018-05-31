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فرنسا : قرارات الاحتلال الإسرائيلي بناء ألفي وحدة إستيطانية يهدد قيام دولة فلسطينية
[31/مايو/2018]
باريس – سبأ :

دانت فرنسا قرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلية ببناء حوالي ألفي وحدة استيطانية في 30 مستوطنة مختلفة في الضفة الغربية المحتلة، والذي من شأنه تهديد إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات أراضي موحدة.


وشددت ناطقة باسم الخارجية الفرنسية في بيان اليوم الخميس على أن القرار الإسرائيلي يؤكّد المخاوف التي أثارتها أوامر الهدم التي صدرت بحق الجماعات البدوية في هذه المنطقة.

وقالت إن الاستيطان يتنافى مع القانون الدولي، وفق ما شدّد عليه القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويؤدّي الاستيطان، على اختلاف أوجهه، إلى ضم الضفة الغربية بفعل الأمر الواقع وتعطيل حلّ الدولتين وعرقلة مساعي إحلال السلام العادل والدائم، كما يسهم في تأجيج الاضطرابات ميدانياً وبين الشعوب.

وأضافت إن رئيس الجمهورية الفرنسية طلب في 22 كانون الأول الماضي بوقف الاستيطان بغية الحفاظ على أفق سياسي يتّسم بالمصداقية.

وأكدت أن فرنسا تسعى بالدرجة الأولى إلى صون حلّ الدولتين واستئناف المفاوضات الحاسمة.

سبأ
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