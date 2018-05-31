محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل البحث الجنائي يختتم دورة مهارات التحقيق الجنائي صنعاء - سبأ:

اختتمت الإدارة العامة للبحث الجنائي اليوم الدورة التدريبية التخصصية الـ 11 في مهارات وفنون التحقيق الجنائي " دورة الشهيد الصماد".



استهدفت الدورة التي أقيمت بكلية التدريب التابعة لوزارة الداخلية على مدى 14 يوما 40 ضابطا من كوادر البحث الجنائي بمحافظة صنعاء.



وفي الاختتام حث الوكيل المساعد للأمن الجنائي اللواء حسن قباص خريجي الدورة على مواصلة تحصيل العلوم الأمنية وتطبيق المعارف التي تلقونها خلال الدورة في ميدان العمل.



وأكد على أهمية أن يكون كوادر البحث الجنائي على مستوى عال من التأهيل والحرص على مكافحة الجريمة بما يسهم في تحقيق العدالة وترسيخ الأمن والاستقرار.



فيما أشاد مدير كلية التدريب بأكاديمية الشرطة العميد الدكتور احمد حربه بجهود قيادة وزارة الداخلية وقيادة البحث على الاهتمام بتأهيل كوادر البحث الجنائي الذي يعتبرون مرتكز العمل الأمني.



وأشار إلى أن كلية التدريب حرصت على إكساب الملتحقين في الدورة بالمعارف القانونية والفنية لتطوير قدراتهم في مهارات التحقيق الجنائي في ضوء القوانين النافذة.



وفي الاختتام قام اللواء حسن قباص ومدير عام البحث الجنائي العميد سلطان زابن ومدير كلية التدريب العميد الدكتور احمد حربه ونائب مدير أمن محافظة صنعاء العقيد احمد الجبري، بتوزيع الشهادات التقديرية والهدايا لخريجي الدورة .

سبأ [31/مايو/2018]سبأ