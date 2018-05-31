رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل زين الدين زيدان يعلن إستقالته من تدريب نادي ريال مدريد الإسباني مدريد – سبأ :

أعلن الفرنسي الجزائري الاصل زين الدين زيدان اليوم الخميس استقالته من تدريب نادي ريال مدريد الإسباني .



وكان زيدان قد تولى تدريب ريال مدريد بداية عام 2016م وتم استدعاؤه من الفريق الرديف للملكي (كاستيا)، ليتولى المهمة مع الفريق الأول، خلفاً للإسباني رافائيل بينيتيز والذي تمت إقالته لسوء نتائج الفريق.



ونجح "زيزو" في إعادة "الميرنغي" للطريق الصحيح خلال أشهر قليلة، وخلال فترته كمدرب للفريق الأبيض نجح في قيادة النادي الملكي للتتويج بدوري الأبطال 3 مرات متتالية لأول مرة في تاريخ النسخة الجديدة للبطولة.



كما توج الفريق بالسوبر الأوروبي مرتين، وكأس العالم للأندية أيضاً مرتين، وقاد الريال للقب الليغا موسم 2016-2017م، وتوج بالسوبر الإسباني 2017م على حساب الغريم برشلونة بنتيجة كبيرة 5-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

سبأ [31/مايو/2018]سبأ