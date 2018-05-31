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مكتب الصحة بصنعاء يدشن عيادتين للأسر النازحة بمخيم ضروان بمديرية همدان
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مكتب الصحة بصنعاء يدشن عيادتين للأسر النازحة بمخيم ضروان بمديرية همدان
[31/مايو/2018]
صنعاء - سبأ:

دشن مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة صنعاء، عيادتين صحيتين للأسر النازحة في مخيم ضروان للنازحين بمديرية همدان .


وأوضح مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور خالد المنتصر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تدشين العيادتين يأتي تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة عقب زيارته الأسبوع الماضي لمخيم النازحين في منطقة ضروان بدعم من منظمة اليونيسيف.

وأشار إلى أن الوزارة بالتنسيق مع مكتب الصحة بالمحافظة كلفت فريقين من الكوادر الصحية بتقديم الخدمات الصحية من خلال عيادتين للذكور والإناث وتوزيع الأدوية مجانا .

وأكد الدكتور المنتصر أن الفريق الصحي باشر بمعاينة وفحص عدد من النازحين وإعطاءهم الأدوية حيث استقبل 79 حاله خلال ثلاثة أيام.

ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات وزير الصحة العامة والسكان خلال زيارته لمخيم النازحين الأسبوع الماضي وإطلاعه على الأوضاع الصحية داخل المخيم وشكوى الأسر النازحة من انعدام الخدمات الصحية.

ويبن أن هذا الإجراء العاجل الذي تجاوبت بدعمه منظمة اليونيسيف .. لافتا إلى أن الأجراء القادم حسب الخطة يتمثل في صيانة المبنى الموجود جوار المخيم وتشغيله كمرفق ثابت والبحث عن تمويل لذلك.

وعبرت الأسر النازحة في مخيم منطقة ضروان عن الشكر لوزير الصحة على زيارته للمخيم وتوجيهاته التي تكللت بتدشين العيادتين.

سبأ
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