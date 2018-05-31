محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة آلية تعزيز الأداء الخدمي وتنمية الموارد المالية بمحافظة صنعاء صنعاء - سبأ:

ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة المحافظ حنين محمد قطينة، الجوانب المتصلة بتعزيز الأداء الخدمي وتنمية الموارد المالية بالمحافظة.



واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيل أول المحافظة حميد عاصم وأعضاء الهيئة الإدارية ووكلاء المحافظة وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية، تقارير اللجان المنبثقة من اجتماع المكتب التنفيذي والصعوبات التي واجهت سير أعمالها وسبل معالجتها.



وأكد الاجتماع أهمية استمرار أعمال اللجان والرفع بالنتائج والتوصيات النهائية الكفيلة بتطوير مستوى الأداء بمكاتب الصناعة والواجبات والضرائب والأوقاف والأراضي والأشغال.



كما استعرض الاجتماع برنامج خاص بالمخططات العمرانية قدمه نائب مدير مكتب الأشغال المهندس أمين الجيلاني والتأكيد على ضرورة إعداد دراسة فنية للاستفادة من البرنامج.



وتطرق الاجتماع إلى النظام الإلكتروني لمكتب الأشغال بمديريات الطوق وتكليف عضو الهيئة الإدارية بالمحافظة رئيس لجنة التخطيط والمالية بالمجلس المحلي عبدالقادر الجيلاني لمتابعة ذلك.



وتناول المجتمعون الجوانب المتعلقة بالسجناء والمعسرين من أبناء المحافظة الذين قضوا ثلثي المدة المحكومة عليهم وتشكيل أربع لجان برئاسة المحافظ وعدد من الوكلاء والمشائخ والشخصيات الاجتماعية للبحث عن معالجات للإفراج عنهم بالتعاون مع فاعلي الخير إضافة إلى ما ستقدمه المحافظة من مساهمة في هذا الجانب.



وشكل الاجتماع لجنة من وكيل أول المحافظة والوكيل عبدالله العنسي وعضو الهيئة الإدارية رئيس لجنة الخدمات حفظ الله اللساني لتوزيع مهام وكلاء المحافظة ورفع واقتراح المهام والأنشطة المناطة بهم.



وفي الاجتماع ثمن محافظ صنعاء جهود رؤساء وأعضاء اللجان المكلفة بمعالجة إختلالات وصعوبات المكاتب الإيرادية.



وأكد ضرورة استشعار الجميع للمسئولية الملقاة على عاتقهم والعمل بروح الفريق الواحد ومضاعفة الجهود بما يكفل تطوير مستوى الأداء الخدمي وتنمية الموارد وتجاوز المرحلة الراهنة.

سبأ [31/مايو/2018]سبأ