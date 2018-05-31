محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين مشروع مساحات صديقة للأطفال في ثمانية مراكز صحية بأمانة العاصمة صنعاء - سبأ:

دشن مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة اليوم مشروع المساحات الصديقة للأطفال المتضررين في ثمانية مراكز صحية بعدد من مديريات أمانة العاصمة.



يشمل المشروع الذي ينفذه المكتب بالتنسيق مع مكتب الصحة بالأمانة بدعم منظمة اليونيسيف، تجهيز مكاتب مع أدواتها ومنظومات شمسية متكاملة، ومجموعة من الألعاب في ثمانية مراكز صحية بمديريات الوحدة وشعوب والتحرير والسبعين بأمانة العاصمة.



وأوضح مدير مكتب الشئون الاجتماعية بالأمانة مجيب الفاتش، أن المشروع يهدف إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتضررين ومعالجة الآثار النفسية التي تعرضوا لها جراء العدوان من خلال ايجاد مساحات آمنه وتوفير بيئة وأماكن للترفيه تساعدهم على الإبداع والتعلم والابتكار والرسم.



وأشار إلى ضرورة إيجاد أماكن ومساحات آمنة للطفل للترفيه في مختلف مديريات الأمانة خاصة في ظل استمرار العدوان .. مبيناً أن هذه المساحات تسهم في إعادة تأهيل الأطفال وكذا دمج الأطفال المعاقين مع الأطفال الآخرين .



وأكد أن المكتب ساهم في التنسيق والأشراف على إيجاد نحو 32 مساحة صديقة للطفل في مديريات أمانة العاصمة بهدف تقديم الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال بما يمكنهم من ممارسة هواياتهم مثل التعلم والرسم واللعب وقراءة القصص وغيرها.



فيما ثمن نائب مدير مكتب الصحة بأمانة العاصمة الدكتور علي الشعيبي وأمين عام المجلس المحلي بمديرية الوحدة الدكتور خالد حُميد ، برامج ومشاريع مكتب الشئون الاجتماعية في مجال تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال ورعايتهم، وكذا دعم منظمة اليونيسيف لهذه المشاريع التي تخدم الطفل.

سبأ [31/مايو/2018]سبأ