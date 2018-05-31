رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الصيفي يفوز على العروبة ويبلغ نصف نهائي دورة ألعاب الشهيد عبد الغني صنعاء - سبأ:





بلغ فريق الشهيد الصيفي نصف نهائي دورة ألعاب الشهيد عبد العزيز عبد الغني لكرة القدم، والتي ينظمها النادي الأهلي بصنعاء بدعم مجموعة الحاج علي الحباري وأولاده الصناعية والتجارية.







جاء تأهل الصيفي لنصف النهائي عقب تخطيه شباب العروبة 4/1 بركلات الترجيح عقب التعادل السلبي في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب نادي الأهلي ضمن ربع نهائي البطولة.













وشهدت المباراة ضياع العديد من الفرص السانحة للتسجيل، لكن دفاعات وحارسي المرمى كانت في الموعد خاصة دفاع العروبة الذي أفسد هجمات مهاجمي الصيفي، فضلا عن رعونة مهاجميه في إنهاء الكرة في مرمى العروبة، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت للصيفي.













وتتواصل منافسات هذا الدور غدا الجمعة بلقاء يجمع 22 مايو والشهيد عبد العزيز عبد الغني.













وفي منافسات الأشبال لكرة القدم تصدر فريق 22 مايو جدول الترتيب مؤقتا بفوزه على العروبة بهدفين دون رد سجلهما لاعباه ضياء الزرافة و حسين الحميقاني.

سبأ [31/مايو/2018]سبأ