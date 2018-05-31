اختتام دورة حول العنف القائم على النوع الاجتماعي بالحديدة

الحديدة - سبأ:

اختتمت بالحديدة اليوم دورة تدريبية حول العنف القائم على النوع الاجتماعي نظمتها مبادرة أصدقاء الخير ضمن برنامج "حمايتي- مستقبلي التوعوي" بالشراكة مع فرع اتحاد نساء اليمن بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.



هدفت الدورة التي استمرت يومين تعريف 20 مشاركا من مديريات الحالي والحوك والميناء، بالمواضيع المتصلة بالعنف وأنواعه ومفهوم النوع الاجتماعي والقضايا المتعلقة به.



كما تطرقت الدورة إلى دور المشاركين في هذا الجانب من خلال مشاركتهم في الأنشطة والبرامج ورفع الوعي المجتمعي بهذه القضايا.

[31/مايو/2018]سبأ