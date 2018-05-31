رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اتلتيك بلباو الاسباني يعلن تعاقده مع مدرب اشبيلية السابق ادواردو بيريتسو مدريد – سبأ :





أعلن نادي اتلتيك بلباو الاسباني اليوم الخميس تعاقده مع مدرب اشبيلية السابق ادواردو بيريتسو لعام واحد ليحل بدلاً من خوسيه انخل تسيغاندا.



وكان تسيغاندا قد حل بدلاً من ارنستو فالفيردي المنتقل الى برشلونة بطل الدوري، عندما كان بيريتسو مرشحاً لتولي الفريق الباسكي قبل انتقاله الى اشبيلية.



وبدأ بيريتسو (48 عاماً)، قلب دفاع نيويلز اولد بويز السابق، مسيرته التدريبية مع استوديانتيس الارجنتيني قبل انتقاله الى اوهيغينز التشيلي بين 2011 و2014م، ثم حل بدلاً من لويس انريكي في تدرب سلتا فيغو وقاده في 2017م الى نصف نهائي الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ).



وتأتي إقاله اشبيلية في كانون الاول/ديسمبر الماضي بعد سلسلة من النتائج السيئة في الدوري الاسباني، وذلك بعد شهر من تشخيص اصابته بسرطان البروستات.

سبأ [31/مايو/2018]سبأ