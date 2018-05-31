محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل يوم مفتوح للأطفال الأحداث بدار التوجيه الاجتماعية بأمانة العاصمة صنعاء - سبأ:

أقيم اليوم بدار التوجيه الاجتماعي فرع البنين بأمانة العاصمة يوم مفتوح تحت شعار " الفنان الإنسان .. يرسم الابتسامة في وجوه أطفال الدار" بحضور رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب.



وفي الفعالية التي حضرها مدير مديرية الصافية ناجي الشيعاني وكوكبة من المثقفين والممثلين والفنانين .. أكد وكيل أمانة العاصمة المساعد أحسن قاضي، أهمية دور دار التوجيه الاجتماعي في تقديم الرعاية للأطفال الأحداث ومتابعة قضاياهم.



ونوه بجهود مكتب الشئون الاجتماعية بالأمانة وإدارة دار التوجيه الاجتماعي في إيواء ورعاية الأطفال الأحداث وبرامجه في بناء الشخصية والعلاج السلوكي والدمج المجتمعي والتدريب والتأهيل.



فيما أشار مدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بالأمانة مجيب الفاتش، إلى نشاط دار التوجيه الاجتماعي في متابعة قضايا الأطفال الأحداث وإيوائهم ورعايتهم في مختلف الجوانب خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.



فيما استعرض مدير دار التوجيه الاجتماعي للبنين بالأمانة محمد العرافي، البرامج التربوية والتأهيلية النوعية والمخصصة للأطفال الأحداث بما يسهم في تغيير سلوكياتهم وبناء شخصياتهم ودمجهم بالمجتمع .



ولفت إلى برنامج الدمج المجتمعي الذي يسهم في تعديل سلوكيات وممارسات الأطفال الأحداث .. مشيرا إلى الاحتياجات الإنسانية والإغاثية الضرورية والتحديات التي تواجه الدار جراء شحة الإمكانيات نتيجة استمرار العدوان والحصار .



وأشاد بدعم مؤسسة سويا للتنمية وحقوق الإنسان ومؤسستي نماء عطاء وإفراج، وتفاعل قيادة الأمانة وكافة المشاركين.



تخلل اليوم المفتوح الذي دعمته مؤسسة سويا للتنمية وعدد من المنظمات الإنسانية والمجتمعية، أنشطة وبرامج ثقافية وترفيهية بالإضافة إلى فقرات كوميدية لمجموعة من الفنانين والمبدعين بمشاركة الأطفال الأحداث.

سبأ [31/مايو/2018]سبأ