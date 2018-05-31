واشنطن تفرض رسوم على الصلب والألومنيوم على الاتحاد الأوروبي والمكسيك وكندا

واشنطن – سبأ :

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الخميس عزمها فرض رسوم جمركية على الصلب والألومنيوم المستوردين من الاتحاد الأوروبي والمكسيك وكندا، بدءً من يوم غدٍ الجمعة، فيما تعهد الاتحاد الأوروبي بالرد في غضون ساعات والمكسيك بإجراءات تجارية "مماثلة" .



وقال وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس في تصريحات صحافية إن بلاده ستفرض غداً رسوم جمركية عالية على الصلب والألومنيوم المستوردين من الاتحاد الأوروبي والمكسيك وكندا.



وعليه، قررت واشنطن عدم تمديد العمل بالإعفاء المؤقت الذي منحته للاتحاد الأوروبي حتى منتصف ليل الخميس وفرض تعريفات جمركية بنسبة 25 بالمائة على الصلب و10 بالمائة على الألومنيوم.



كما ألغت الولايات المتحدة أيضاً تعليق هذه الرسوم عن المكسيك وكندا في الوقت الذي لا تزال فيه إعادة التفاوض حول اتفاق "نافتا" للتبادل الحر بين الدول الثلاث تراوح مكانها.



في المقابل أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه الرد في "الساعات المقبلة" بإجراءات مضادة على فرض الرسوم الأمريكية .



وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في مؤتمر صحافي في بروكسل ان "الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يظل دون رد.. وما يمكنهم القيام به نحن قادرون عليه تماماً".



وقالت ألمانيا من جانبها إن الرد على "أمريكا أولاً"، وهو شعار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفضل، سيكون "أوروبا الموحدة".



أما الحكومة المكسيكية فأعلنت اليوم الخميس عن إجراءات تجارية للرد على هذه الرسوم.



وقالت وزارة الاقتصاد المكسيكية في بيان إن "المكسيك ستفرض إجراءات مماثلة على مختلف المنتجات"، من بينها بعض أنواع الصلب والفواكه والأجبان، وستظل هذه الإجراءات "سارية طالما لم تلغ الحكومة الأمريكية الرسوم الجمركية التي فرضتها".

[31/مايو/2018]سبأ