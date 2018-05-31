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القائم بأعمال رئيس هيئة حماية البيئة يطلع على سير الحملة البيئية لمكافحة الكوليرا
[31/مايو/2018]
صنعاء - سبأ:



تفقد القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة عبدالملك الغزالي اليوم ومعه مستشار الشئون البيئية في منظمة اليونيسيف جمال عبدالله ناصر، سير العمل الميداني للفرق العاملة في الحملة البيئية لمكافحة وباء الكوليرا بأمانة العاصمة.




ينفذ الحملة البيئية وزارة المياه والبيئة كمرحلة أولى في عدد من مديريات أمانة العاصمة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والري وأمانة العاصمة.

واطلع الغزالي على مستوى الأداء الميداني من قبل فرق الرش الموزعة على المواقع المستهدفة في المستنقعات ومواقع تجمع القمامة.

وقدم مدير الحملة ماجد الرفاعي شرحا عن سير العمل وما تم إنجازه خلال الأيام المنصرمة من أعمال الحملة.. مشيرا إلى أن الحملة تستهدف ست مديريات بأمانة العاصمة كمرحلة أولى تشمل بني الحارث، الثورة، معين، السبعين، التحرير والوحدة.

ولفت إلى أن الحملة ينفذها 204 شخصا بواقع 34 في كل مديرية، منهم 24 فرق رش و10 يعملون ضمن فرق التوعية الإعلامية على مستوى كل مديرية.

وبين الرفاعي أن فرق الرش تنتشر خلال فترة الحملة على المواقع المستهدفة وعددها ألف و200 موقع لأماكن تجمع القمامة و183موقعا تتمركز فيه المستنقعات.

وحث القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة الفرق العاملة على مضاعفة الجهود وبما يحقق الأهداف المرجوة من الحملة .

ولفت إلى الأهمية التي تمثلها الحملة في الحفاظ على البيئة العامة بأمانة العاصمة والإسهام في الجهود الوطنية لمكافحة وباء الكوليرا.. مؤكدا أن الهيئة ستنفذ خلال المرحلة المقبلة العديد من الحملات البيئية بأمانة العاصمة.

فيما أشاد المستشار البيئي لليونيسيف جمال ناصر، بالجهود المبذولة في هذه الحملة وما تقوم به وزارة المياه والبيئة من خطوات متقدمة على صعيد مكافحة وباء الكوليرا .

رافقه مدير عام وقاية النباتات بوزارة الزراعة والري المهندس عبد الله السياني والمسئول الفني للحملة محمد علي الإرياني.

سبأ
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