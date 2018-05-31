رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تواصل منافسات بطولة الوحدة للفروسية قفز حواجز صنعاء - سبأ :

تواصلت اليوم بنادي وحدة صنعاء بأمانة العاصمة منافسات بطولة الوحدة للفروسية قفز حواجز التي ينظمها النادي بالتعاون مع اتحاد الفروسيه والهجن بإقامة سباقات فئة الاشبال.





وتنافس 42 فارسا من الأشبال في سباقات اليوم على قطع مسلك مكون من 8 حواجز ارتفاع وعرض الحاجز يبلغ 70 سم.



واسفرت السباقات التي ادارتها لجنة تحكيم وطنية برئاسة الدولي جابر البواب عن فوز 8 فرسان بالمركز الأول اثر تخطيهم حواجز المسلك بدون اخطاء.



وتتواصل غدا الجمعة منافسات البطولة بإقامة سباقات فردي الحواجز لفئة الناشئين, وسيتم خلالها قطع مسلك مكون من 10 حواجز ارتفاع وعرض الحاجز 80 سم.



فيما تقام سباقات الفرقي يوم الاحد القادم وستقطع خلالها الفرق المتنافسه مسلكا مكون من 10 حواجز منها حواجز ثنائية وثلاثية بينما يبلغ طول وعرض الحاجز 110 سم مع السماح لكل فريق بالمشاركة بخمسة خيول وفي حال التعادل تقام جولة تمايز لتحديد الفائزين.





يذكر انه يشارك في منافسات البطولة التي تستمر حتى 3 يونيو المقبل، 180 فارسا من فئات الناشئين والاشبال والبراعم يمثلون الكلية الحربية وكليه الشرطة والمؤسسة الاقتصادية ونادي العاصمة ومركز الحسينيه و مربط الرعد للفروسية.





سبـأ [31/مايو/2018]سبـأ