ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 31 - مايو - 2018 الساعة 09:55:50م
مصدر بالدفاع: إسقاط طائرة أباتشي وانتصارات نوعية في مختلف الجبهات
أسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية طائرة أباتشي ومصرع طاقمها في جحفان بجبهة جيزان، في حين تم إسقاط طائرة استطلاع نوع ch4 في الجوازات قبالة منفذ علب.
الاحتلال يعتقل 11فلسطينيا بالعيسوية وطائراته تواصل قصف مواقع في قطاع غزة
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، أحد عشر فلسطينيا من بلدة العيسوية، وسط مدينة القدس المحتلة.
يمن موبايل تعلن أرباح المساهمين للعام الماضي بواقع 30 بالمائة
أعلنت شركة يمن موبايل للهاتف النقال اليوم، أرباح المساهمين للعام الماضي بنسبة30 بالمائة كأعلى نسبة أرباح.. مبينة أنه سيتم الإعلان عن موعد بدء توزيع الأرباح الأسبوع القادم، حيث تبلغ نسبة ربح السهم الواحد 150 ريال.
شعب إب يكتسح الشرطة بخماسية في الجولة الرابعة لمنافسات الملتقى الرمضاني بوحدة صنعاء
اكتسح شعب إب نظيره الشرطة بخمسة أهداف نظيفة ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لبطولة كرة القدم التي ينظمها نادي وحدة صنعاء ضمن منافسات الملتقى الرمضاني الثاني.
آخر الأخبار:
مكتب ثقافة إب ينظم حفل بالذكرى الـ 28 للجمهورية اليمنية
تدشين النظام الإلكتروني لإدارة ملفات الأحدث في دار التوجيه بأمانة العاصمة
رئيس الوزراء يعزي الدكتور حسين العمري في وفاة زوجته
بنيان توزع 500 سلة غذائية بمديرية نهم محافظة صنعاء
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
تواصل منافسات بطولة الوحدة للفروسية قفز حواجز
[31/مايو/2018]
صنعاء - سبأ :

تواصلت اليوم بنادي وحدة صنعاء بأمانة العاصمة منافسات بطولة الوحدة للفروسية قفز حواجز التي ينظمها النادي بالتعاون مع اتحاد الفروسيه والهجن بإقامة سباقات فئة الاشبال.



وتنافس 42 فارسا من الأشبال في سباقات اليوم على قطع مسلك مكون من 8 حواجز ارتفاع وعرض الحاجز يبلغ 70 سم.

واسفرت السباقات التي ادارتها لجنة تحكيم وطنية برئاسة الدولي جابر البواب عن فوز 8 فرسان بالمركز الأول اثر تخطيهم حواجز المسلك بدون اخطاء.

وتتواصل غدا الجمعة منافسات البطولة بإقامة سباقات فردي الحواجز لفئة الناشئين, وسيتم خلالها قطع مسلك مكون من 10 حواجز ارتفاع وعرض الحاجز 80 سم.

فيما تقام سباقات الفرقي يوم الاحد القادم وستقطع خلالها الفرق المتنافسه مسلكا مكون من 10 حواجز منها حواجز ثنائية وثلاثية بينما يبلغ طول وعرض الحاجز 110 سم مع السماح لكل فريق بالمشاركة بخمسة خيول وفي حال التعادل تقام جولة تمايز لتحديد الفائزين.


يذكر انه يشارك في منافسات البطولة التي تستمر حتى 3 يونيو المقبل، 180 فارسا من فئات الناشئين والاشبال والبراعم يمثلون الكلية الحربية وكليه الشرطة والمؤسسة الاقتصادية ونادي العاصمة ومركز الحسينيه و مربط الرعد للفروسية.


سبـأ
  المزيد من (رياضة)
إنطلاق بطولة فردي الناشئين والأشبال لكرة الطاولة مساء اليوم
شعب إب يكتسح الشرطة بخماسية في الجولة الرابعة لمنافسات الملتقى الرمضاني بوحدة صنعاء
الياباني ساكاي يجدد تعاقده مع فريق هامبورج لكرة القدم
سفيتولينا تشق طريقها إلى الدور الثالث في بطولة فرنسا للتنس
انطلاق بطولة الوحدة للفروسية بنادي وحدة صنعاء
فريق الصماد يقصي الأمازون من ربع نهائي دورة العاب الشهيد عبد الغني
الارجنتين تفوز 4-صفر وديا على هايتي
الروسية شارابوفا تبدأ رحلة البحث عن لقب "رولان غاروس"
موجوروزا تجتاز كوزنتسوفا في مواجهة بين بطلتين سابقتين
الكرواتي شيليتش يبلغ الدور الثاني ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن غارة على العاصمة صنعاء
[31/مايو/2018]
طيران العدوان يستهدف بـ 26 غارة محافظات صنعاء و تعز وصعدة
[31/مايو/2018]
طيران العدوان يشن ست غارات على مناطق متفرقة بصعدة
[31/مايو/2018]
سلسلة غارات على ثلاث محافظات وقصف صاروخي ومدفعي على صعدة
[30/مايو/2018]
طيران العدوان يشن 12 غارة على مناطق متفرقة بصعدة
[30/مايو/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by