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البحث الجنائي يختتم دورة الشهيد الرئيس الصماد في مهارات التحقيق الجنائي
[31/مايو/2018]
صنعاء - سبأ:
اختتمت الإدارة العامة للبحث الجنائي بوزارة الداخلية اليوم الدورة التدريبية التخصصية الحادية عشرة في مهارات وفنون التحقيق الجنائي ( دورة الشهيد الصماد ) والتي استفاد منها 40 ضابطا من كوادر البحث الجنائي بمحافظة صنعاء .

وفي اختتام الدورة التي اقيمت في كلية التدريب التابعة لوزارة الداخلية ، واستمرت 14 يوما.. القى وكيل وزارة الداخلية المساعد للامن الجنائي اللواء حسن قباص كلمة توجيهية لخريجي الدورة حثهم على مواصلة تحصيل العلوم الأمنية ، وتطبيق المعارف التي تلقونها خلال الدورة في ميدان العمل.

وأكد على أهمية أن يكون كوادر البحث الجنائي على مستوى عال من التأهيل ، والحرص على محاربة الجريمة ، بما يسهم في تحقيق العدالة وترسيخ الامن .

وكان مدير كلية التدريب بأكاديمية الشرطة العميد الدكتور احمد حربه قد ألقى كلمة ترحيبية ، شكر فيها قيادة وزارة الداخلية على ما تبديه من اهتمام بتأهيل كوادر البحث الجنائي الذي يعتبرون عصبة العمل الأمني .

واشار الى أن كلية التدريب قد عملت على اكساب الملتحقين بالدورة المعارف القانونية والفنية التي تكسبهم مهارات التحقيق الجنائي في ضوء القوانين النافذة .

وفي ختام الحفل قام اللواء حسن قباص ومعه مدير عام البحث الجنائي العميد سلطان زابن و مدير كلية التدريب العميد الدكتور احمد حربه ، و نائب مدير عام أمن محافظة صنعاء العقيد احمد الجبري بتوزيع الشهادات التقديرية والهدايا الرمزية لخريجي الدورة .

سبـأ
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