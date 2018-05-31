محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل البحث الجنائي يختتم دورة الشهيد الرئيس الصماد في مهارات التحقيق الجنائي صنعاء - سبأ:

اختتمت الإدارة العامة للبحث الجنائي بوزارة الداخلية اليوم الدورة التدريبية التخصصية الحادية عشرة في مهارات وفنون التحقيق الجنائي ( دورة الشهيد الصماد ) والتي استفاد منها 40 ضابطا من كوادر البحث الجنائي بمحافظة صنعاء .



وفي اختتام الدورة التي اقيمت في كلية التدريب التابعة لوزارة الداخلية ، واستمرت 14 يوما.. القى وكيل وزارة الداخلية المساعد للامن الجنائي اللواء حسن قباص كلمة توجيهية لخريجي الدورة حثهم على مواصلة تحصيل العلوم الأمنية ، وتطبيق المعارف التي تلقونها خلال الدورة في ميدان العمل.



وأكد على أهمية أن يكون كوادر البحث الجنائي على مستوى عال من التأهيل ، والحرص على محاربة الجريمة ، بما يسهم في تحقيق العدالة وترسيخ الامن .



وكان مدير كلية التدريب بأكاديمية الشرطة العميد الدكتور احمد حربه قد ألقى كلمة ترحيبية ، شكر فيها قيادة وزارة الداخلية على ما تبديه من اهتمام بتأهيل كوادر البحث الجنائي الذي يعتبرون عصبة العمل الأمني .



واشار الى أن كلية التدريب قد عملت على اكساب الملتحقين بالدورة المعارف القانونية والفنية التي تكسبهم مهارات التحقيق الجنائي في ضوء القوانين النافذة .



وفي ختام الحفل قام اللواء حسن قباص ومعه مدير عام البحث الجنائي العميد سلطان زابن و مدير كلية التدريب العميد الدكتور احمد حربه ، و نائب مدير عام أمن محافظة صنعاء العقيد احمد الجبري بتوزيع الشهادات التقديرية والهدايا الرمزية لخريجي الدورة .

سبـأ [31/مايو/2018]سبـأ