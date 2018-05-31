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آخر تحديث: الخميس، 31 - مايو - 2018 الساعة 09:55:50م
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أمسية رمضانية خيرية لصالح مرضى السرطان بأمانة العاصمة
[31/مايو/2018]
صنعاء - سبأ  :

نظم مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة بالشراكة مع مبادرة " بالأمل نمحو الألم " أمسية رمضانية خيرية لصالح أطفال مرضى السرطان تحت شعار " بالحسنات .. نبدل أوجاعهم بسمات ".

وفي الأمسية التي حضرها عدد من رجال المال والأعمال ومجموعة من الأكاديميين والأطباء والمثقفين والفنانين والإعلاميين، أكد مدير مكتب الشئون الاجتماعية مجيب الفاتش على أهمية تنظيم هذه الفعالية من أجل التعريف والتوعية بمرضى ومعاناة الأطفال المصابين بالسرطان.

وأشار الفاتش، إلى رعاية ودعم مكتب الشئون الاجتماعية لإقامة مثل هذه الأنشطة والبرامج الخيرية والتعريفية والتوعوية حول مرض السرطان ومساعدة الأطفال المرضى للتخفيف عليهم من آلآم المرض .. مشيداً بمشاركة وتفاعل رجال المال والأعمال والاكاديميين وجميع الحاضرين مع قضايا الأطفال المصابين بالمرض.


ودعا مدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بالأمانة كافة المنظمات الدولية ورجال المال والخيرين إلى تقديم الدعم والمساعدة للأطفال المصابين بالسرطان للتخفيف من معاناتهم خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار الذي منع دخول الأدوية الخاصة بأغلب الأمراض الخطيرة والمزمنة.

فيما أشارت كلمة المبادرة إلى إقامة العديد من الأنشطة والبرامج المفتوحة والترفيهية والتوعوية بعدد من مديريات أمانة العاصمة وذلك في مجال الدعم النفسي للأطفال المصابين بالسرطان والإسهام في التخفيف من معاناتهم، بالإضافة إلى توعية وتعريف المجتمع والخيرين بخطورة مرضهم ومعاناتهم بهدف مساعدتهم.

وخلال الأمسية أعلن عدد من رجال المال والخيرين بالتبرع وتقديم الدعم لصالح الأطفال المصابين بالسرطان، تمثل في تقديم 100 سلة غذائية، ووجبة غذاء ليوم واحد لجميع الأطفال المصابين ,بالإضافة للتبرع بمبلغ مالي وقدرة 750 ألف ريال لشراء كسوة لهم وغيرها من التبرعات.

سبـأ
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