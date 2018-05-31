الإفراج عن 15 من المغرر بهم في محافظة إب [31/مايو/2018] إب - سبأ :

أفرجت لجنة تنفيذ قرار العفو العام بمحافظة إب ، عن 15 شخصا من المغرر بهم في صفوف العدوان .



و أكد محافظ إب عبدالواحد صلاح أن الأفراج عن هذه الدفعة الجديدة من المغرر بهم يأتي في سياق قرار العفو العام، داعيا جميع المغرر بهم العودة إلى جادة الصواب والوقوف مع الوطن ضد العدوان السعودي الامريكي .



من جانبهم عبر المفرج عنهم عن سعادتهم وتقديرهم لقرار العفو العام والافراج عنهم ..مؤكدين أنهم سيكونون في صف الوطن ضد العدوان و لن ينجروا مرة اخرى وراء قوى العدوان ومن باعوا وطنهم لاعدائه .



حضر الافراج مشرف المحافظة صالح حاجب وعدد من المسئولين في المحافظة .

سبأ