الإفراج عن 28 سجينا معسرا وممن قضوا ثلاثة ارباع المدة بإب [31/مايو/2018] إب - سبأ :

أفرجت النيابة العامة اليوم في محافظة إب ، عن 28 سجينا ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة ، ومن المعسرين تكفل فاعلي الخير بدفع ما عليهم من التزامات مالية للغير .



وثمن محافظ إب عبدالواحد صلاح ، خلال عملية الافراج ، بحضور رئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي عبد العزيز الصوفي ، دور النيابة العامة وفاعلي الخير ، في متابعة قضايا المعسرين والتكفل بسداد ما عليهم من حقوق مالية ، وكذا الدور الانساني لمؤسسة السجين الوطنية في هذا الجانب .



ودعا المؤسسات والجمعيات الخيرية ورجال المال والاعمال إلى المساهمة في التخفيف من معاناة السجناء المعسرين وتقديم المساعدات المطلوبة للإفراج عنهم .



فيما أوضح رئيس نيابة استئناف محافظة إب القاضي الدكتور مروان المحاقري لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن من بين المفرج عنهم عدد من النساء السجينات، منوها بدور النائب العام في متابعة قضايا المعسرين وتكفل فاعلي الخير بدفع ما عليهم من التزامات.



كما نوه بمبادرة محافظ إب بمساعدة عدد من المعسرين ودفع ما عليهم ما عليهم من التزامات وكذا مساهمة فاعلي الخير ومؤسسة السجين في هذا الاطار.



بدورهم أعرب المفرج عنهم عن شكرهم وامتنانها لكل الخيرين الذين ساهموا في الافراج عنهم ودفع ما حكم عليهم من التزامات مالية للغير.



حضر الافراج مشرف المحافظة صالح حاجب وعدد من المسئولين في المحافظة وإدارة الأمن وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ومؤسسة السجين الوطنية بإب .



سبأ