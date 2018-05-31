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آخر تحديث: الخميس، 31 - مايو - 2018 الساعة 06:28:25م
مصدر بالدفاع: إسقاط طائرة أباتشي وانتصارات نوعية في مختلف الجبهات
أسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية طائرة أباتشي ومصرع طاقمها في جحفان بجبهة جيزان، في حين تم إسقاط طائرة استطلاع نوع ch4 في الجوازات قبالة منفذ علب.
الاحتلال يعتقل 11فلسطينيا بالعيسوية وطائراته تواصل قصف مواقع في قطاع غزة
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، أحد عشر فلسطينيا من بلدة العيسوية، وسط مدينة القدس المحتلة.
يمن موبايل تعلن أرباح المساهمين للعام الماضي بواقع 30 بالمائة
أعلنت شركة يمن موبايل للهاتف النقال اليوم، أرباح المساهمين للعام الماضي بنسبة30 بالمائة كأعلى نسبة أرباح.. مبينة أنه سيتم الإعلان عن موعد بدء توزيع الأرباح الأسبوع القادم، حيث تبلغ نسبة ربح السهم الواحد 150 ريال.
شعب إب يكتسح الشرطة بخماسية في الجولة الرابعة لمنافسات الملتقى الرمضاني بوحدة صنعاء
اكتسح شعب إب نظيره الشرطة بخمسة أهداف نظيفة ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لبطولة كرة القدم التي ينظمها نادي وحدة صنعاء ضمن منافسات الملتقى الرمضاني الثاني.
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العدوان السعودي على اليمن
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طيران العدوان يشن غارة على العاصمة صنعاء
[31/مايو/2018] صنعاء - سبأ:
شن طيران العدوان الأمريكي السعودي اليوم غارة على العاصمة صنعاء .
وأوضح مصدر أمني بأمانة العاصمة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف بغارة حديقة 21 سبتمبر .
سبأ
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العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن غارة على العاصمة صنعاء
[31/مايو/2018]
طيران العدوان يستهدف بـ 26 غارة محافظات صنعاء و تعز وصعدة
[31/مايو/2018]
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[31/مايو/2018]
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[30/مايو/2018]
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