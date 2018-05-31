محافظ ريمة يدعو القبائل إلى النفير العام إلى جبهة الساحل الغربي [31/مايو/2018] ريمة - سبأ :

أكد محافظ ريمة حسن عبدالله العمري، جهوزية قبائل ريمة لدعم أبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهة الساحل لمواجهة العدوان.



وأشار المحافظ العمري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن قوافل الرجال من أبناء المحافظة بدأت في التحرك إلى الحديدة للدفاع عن الوطن ودحر الغزاة.



وأكد أهمية بذل مزيد من الجهود خلال المرحلة الراهنة للتغلب على التحديات التي فرضها العدوان والحصار .. داعيا كافة القبائل إلى الاستمرار في الهبة الشعبية لدعم المرابطين في جبهات الكرامة.



وشدد على أهمية تعزيز التلاحم والاصطفاف وتوحيد الجبهة الداخلية للتصدي للعدوان ومخططاته .. لافتا إلى أن تصعيد تحالف العدوان بالساحل الغربي يتطلب من الجميع تكثيف الجهود ورفع الجاهزية لمواجهة الغزاة.



كما أكد محافظ ريمة أهمية التنسيق بين الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية والأعيان والوجهاء بمختلف مديريات المحافظة .



ودعا المشائخ والعقال وكافة أبناء المحافظة إلى النفير العام لدعم الجيش واللجان الشعبية وأبناء تهامة في جبهات الساحل الغربي.



وأشار المحافظ العمري إلى أهمية نزول القيادات المحلية لمختلف المناطق والعزل للتوعية بمخططات العدوان والاستمرار في الحشد والتعبئة لرفد جبهات العزة والبطولة بالمال والرجال.



سبأ