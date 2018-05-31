مكتب التربية بأمانة العاصمة يسير قافلة دعما للجيش واللجان الشعبية [31/مايو/2018] صنعاء - سبأ :

سيرً مكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة اليوم قافلة غذائية ومالية دعماً للجيش واللجان الشعبية.



اشتملت القافلة على سيارات محملة بمواد غذائية متنوعة ومبالغ مالية وفاءً للشهداء وعرفاناً لأبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهات الشرف والبطولة .



وخلال تسيير القافلة أشاد أمين العاصمة حمود عُباد بالتضحيات التي يسطرها المرابطين في مختلف جبهات العزة والبطولة .



ونوه بمواقف التربويين ودعمهم للجيش واللجان الشعبية من خلال رفد مختلف الجبهات بالمال والعتاد .. مشيدا بصمود الكادر التربوي وحرصه على استمرار العملية التعليمية وتجاوز الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.



وأكد عباد استمرار الشعب اليمني في الصمود والثبات لمواجهة العدوان ومخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.



فيما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم إبراهيم شرف استمرار صمود التربويين وتجاوز التحديات والصعوبات التي فرضها العدوان والحصار .



كما أكد حرص الكادر التربوي على دعم ورفد جبهات العزة والشرف بما يعزز من صمود وثبات المرابطين في مواجهة العدوان حتى تحقيق النصر.



بدوره أوضح مدير مكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة زياد الرفيق أن هذه القافلة التي قدمتها المناطق التعليمية والمدارس الأهلية بالأمانة تأتي استجابة لدعوة الرئيس الشهيد صالح الصماد في دعم وإسناد جبهات الساحل الغربي.



من جهته أكد مشرف أمانة العاصمة خالد المداني، أهمية استمرار دعم أبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهات العزة والبطولة دفاعا عن الوطن وكرامة الشعب اليمني.



سبأ