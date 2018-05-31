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وزير الصحة يلتقي رئيس الصليب الأحمر ونائب ممثل الصحة العالمية
[31/مايو/2018] الحديدة - سبأ:
ناقش وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل خلال لقاءه اليوم رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ونائب ممثل منظمة الصحة العالمية، ترتيبات دعم مراكز الطوارئ والعناية المركزة في مستشفيات الحديدة.
وفي اللقاء طالب وزير الصحة اللجنة والمنظمة بتوفير الأجهزة والمعدات التي تتطلبها خدمات الطوارئ والإسعاف في مستشفيات الثورة والعسكري والعلفي وزبيد وبيت الفقيه بالحديدة وتوسيعها ورفع جودتها وجاهزيتها لاستقبال أي حالات وتوفير سيارات الإسعاف لنقل الجرحى والمصابين.
ودعا وزير الصحة اللجنة الدولية للصليب ومنظمة الصحة العالمية بتوفير الأدوية والمستلزمات والمحاليل وزيادة حصة المستشفيات من الديزل لتغطية احتياجاتها وكذا توفير المحاليل لمراكز الغسيل الكلوي.
سبأ