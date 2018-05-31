توزيع بذور محسنة للمزارعين بمديريتي القفر وبعدان في إب [31/مايو/2018] اب - سبأ:

دشنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) اليوم توزيع بذور الطماطم والبصل المحسنة في عدة عزل بمديريتي القفر وبعدان بمحافظة إب بالتنسيق مع مكتب الزراعة والري .



وأوضح مدير مكتب الزراعة بالمحافظة المهندس حمود الرصاص أن المشروع يتضمن توزيع البذور على أكثر من 300 مزارع بالمديريتين على مدى أسبوع و يأتي ضمن برنامج تعزيز الأمن الغذائي وصمود سبل العيش الممول من الاتحاد الأوروبي .



وأشاد بالتدخلات والأنشطة التي تنفذها المنظمة لدعم القطاع الزراعي والمزارعين بالمحافظة في مجال المحاصيل والثروة الحيوانية والري.





سبأ