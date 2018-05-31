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اختتام مسابقة القرآن الكريم ضمن النشاط الثقافي الرمضاني بالنادي الأهلي بصنعاء
[31/مايو/2018] صنعاء - سبأ:
اختتمت بالنادي الأهلي بصنعاء مسابقة القرآن الكريم التي نظمها النادي في إطار البرنامج الرمضاني الثقافي الذي يقام خلال ليالي الشهر الكريم .

تنافس في المسابقات التي استمرت ستة أيام 60 مشاركاً ومشاركة في فئات حفظ القرآن الكريم وتجويده كاملاً والـ 20 جزءاً وعشرة أجزاء .

ففي فئة المصحف كاملاً للذكور فاز المتسابق عز الدين الرعبي وجاء المتسابق عادل حجر  ثانيا وحل هاني الوهاشي ثالثاً .

وفي مسابقة الإناث للمصحف كاملاً أحرزت المتسابقة خلود إسماعيل صالح المركز الأول وجاءت لطيفة محمد الحرازي في المركز الثاني وحققت المتسابقة عبير السلفي المركز الثالث.

وفي منافسات فئة الـ 20 جزء للذكور فاز المتسابق عبد الرحمن شكري قائد بالمركز الأول و جاء أيمن محمد ناصر الغني ثانياً والمتسابق وليد عبد الله صالح مفتاح ثالثاً .

وفي فئة الـ 20 جزءاً للإناث فازت المتسابقة تمني محمد الدبعي بالمركز الأول وحلت كريمة حيدر الوصابي في المركز الثاني وجاءت المتسابقة وجدان محمد سريع ثالثاً .

وفي مسابقة العشرة أجزاء للذكور فاز المتسابق سياف عماد مصلح النهمي بالمركز الأول والمتسابق محمد  القادري بالمركز الثاني وجاء المتسابق مختار جبل ثالثاً .

وفي فئة العشرة أجزاء للإناث أحرزت المتسابقة عاتقة عبده العفيف المركز الأول وجاءت زينب سعد العميسي ثانياً و المتسابقة خولة عبده العفيف ثالثاً  .
ومنحت اللجنة المنظمة المتسابقة بيان الحميري جائزة خاصة كأصغر مشاركة.


وضمن المسابقة الثقافية للفرق صعد فريقا الإعلام الرياضي و رفع الأثقال للنادي الأهلي إلى نصف نهائي المسابقة حيث تأهل الأول على حساب فريق النادي الأهلي للشباب بنتيجة 30 درجة مقابل 25 ، وتأهل الأثقال بعد فوزه على  كشافة السلام إناث بنتيجة 30 درجة مقابل 25 .

وستتواصل المسابقات الثقافية السبت المقبل لتحديد هوية الفرق المتأهلة إلى دور نصف النهائي .



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