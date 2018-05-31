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الأرصاد : الفرصة مهيأة لهطول أمطار على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية
[31/مايو/2018]  صنعاء - سبأ:
توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متفرقة و متفاوتة الشدة على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية خلال الـ24 ساعة القادمة .

 وأشار المركز في نشرته الجوية اليوم تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في تلك المناطق والفرصة مهيأة لهطول الأمطار المتفرقة والمتفاوتة الشدة المصحوبة بالعواصف الرعدية ، وامتدادها إلى أجزاء من المناطق الصحراوية والسواحل الغربية والجنوبية والشرقية .

 ودعا  المركز المواطنين وسائقي المركبات في إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأمطار و عدم التواجد في الشعاب والوديان بسبب التدفق المفاجئ للسيول  .

   ونبه  المركز من انخفاض مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار في الطرقات والمنحدرات الجبلية  ، محذراً من استخدام الهواتف النقالة أثناء حدوث البرق والرعد .

 وأوضح المركز أن أمطاراً رعدية متفاوتة الشدة هطلت أمس على  محافظتي صنعاء ذمار ومديرية السدة بمحافظة اب ، كما هطلت أمطار  خارج نطاق محطات الرصد الجوية على محافظات شبوة ، تعز ، إب ، حجة والمحويت . 


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