تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء [31/مايو/2018] صنعاء - سبأ:

جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم (1051) بقيمة 141 ملياراً و464 مليوناً و 770 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً.



وأوضح بيان صادر عن البنك تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن متوسط معدل الفائدة للآجال الثلاثة (16.99 بالمائة) (16.12 بالمائة) (16.13 بالمائة) على التوالي.



وأشار البيان إلى أنه سيتم فتح مظاريف الطلبات غير التنافسية الأحد المقبل .





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