رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم: صلاح قد لا يلحق بمواجهة أوروجواي [31/مايو/2018] فالنسيا – سبأ:

أكد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة أن التشخيص النهائي لإصابة محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي هو جزع في الكتف، ما يفرض عليه الغياب لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى 3 أسابيع.



وأضاف أبو ريدة في تصريحات نشرت اليوم: "من المحتمل غياب صلاح عن مباراة مصر ضد أوروجواي، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم".



وتابع: "لكن الأمل موجود، صلاح لديه قدرة وعزيمة كبيرة على العودة من الإصابة سريعًا للتواجد بكأس العالم، والتدريبات هي التي تحدد كل شيء".







وأوضح أبو ريدة: "طبيب منتخب مصر يتابع حالة صلاح مع طبيب ليفربول، من أجل تأهيل اللاعب بالشكل المناسب".







في نفس السياق، أكد محمد أبو العلا طبيب المنتخب المصري أنه قام بالإطلاع على التقارير الطبية الخاصة بإصابة صلاح أثناء زيارته له في إسبانيا الأربعاء.







وأضاف أبو العلا في تصريحات صحفية أن إصابة صلاح لن تستغرق أكثر من 3 أسابيع، على أن يكون بعدها جاهزًا لخوض المباريات بشكل طبيعي.







وأشار طبيب المنتخب المصري إلى أن هناك متابعة مستمرة مع طبيب ليفربول بشأن تطورات إصابة اللاعب ومدى استجابته للعلاج.







وفي وقت لاحق قال الاتحاد المصري عبر صفحته على "فيسبوك": "بعد لقاء هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد وطبيب المنتخب محمد أبو العلا، اتحاد الكرة يؤكد من جديد: صلاح في كأس العالم إن شاء الله".







وتوجه أبو ريدة برفقة طبيب المنتخب لمدينة فالنسيا الإسبانية حيث يتلقى صلاح، أفضل لاعب في الدوري الانجليزي الممتاز وهداف البطولة، العلاج بعد إصابة قوية في الكتف خلال خسارة ليفربول بهدف لثلاثة في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت الماضي أمام ريال مدريد الإسباني.







وكان روبن بونز طبيب ليفربول قال لصحيفة (ماركا) الإسبانية إن صلاح سيغيب عن اللعب لفترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع، لكنه أشار إلى أن هناك جهوداً لتقليص هذه الفترة.





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