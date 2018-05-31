ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 31 - مايو - 2018 الساعة 03:04:54م
مصرع وجرح عدد من جنود العدو والمرتزقة في كسر زحوفات وقصف صاروخي ومدفعي
قتل وجرح العشرات من جنود العدو السعودي ومرتزقته وتم تدمير آلياتهم في كسر زحوفات وقصف صاروخي ومدفعي على مواقعهم ، كما تم إسقاط طائرة تجسس للعدوان بعسير خلال الـ 24 ساعة الماضية .
الاحتلال يعتقل 11فلسطينيا بالعيسوية وطائراته تواصل قصف مواقع في قطاع غزة
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، أحد عشر فلسطينيا من بلدة العيسوية، وسط مدينة القدس المحتلة.
يمن موبايل تعلن أرباح المساهمين للعام الماضي بواقع 30 بالمائة
أعلنت شركة يمن موبايل للهاتف النقال اليوم، أرباح المساهمين للعام الماضي بنسبة30 بالمائة كأعلى نسبة أرباح.. مبينة أنه سيتم الإعلان عن موعد بدء توزيع الأرباح الأسبوع القادم، حيث تبلغ نسبة ربح السهم الواحد 150 ريال.
شعب إب يكتسح الشرطة بخماسية في الجولة الرابعة لمنافسات الملتقى الرمضاني بوحدة صنعاء
اكتسح شعب إب نظيره الشرطة بخمسة أهداف نظيفة ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لبطولة كرة القدم التي ينظمها نادي وحدة صنعاء ضمن منافسات الملتقى الرمضاني الثاني.
آخر الأخبار:
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم: صلاح قد لا يلحق بمواجهة أوروجواي
ارتفاع أسعار الذهب بدعم من انخفاض الدولار وتوترات تجارية
مناقشة سير برنامج صوت امرأة الإذاعي في عدد من الإذاعات المحلية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
ارتفاع أسعار الذهب بدعم من انخفاض الدولار وتوترات تجارية
[31/مايو/2018] بنجالورو- سبأ:

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع تراجع الدولار عن أعلى مستوى في ستة أشهر ونصف الشهر الذي سجله في وقت سابق من الأسبوع الحالي وأضافت مخاوف بشأن التجارة بين الصين والولايات المتحدة المزيد من الدعم للأسعار.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 4ر0 بالمئة إلى 87ر1305 دولار للأوقية ، لكنه انخفض 7ر0 بالمئة منذ بداية الشهر فيما قد يكون ثاني انخفاض شهري له على التوالي.



وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 3ر0 بالمئة إلى 80ر1305 دولار للأوقية.



وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية 3ر0 بالمئة إلى 873ر93 . وكان المؤشر قد لامس أعلى مستوياته منذ مطلع نوفمبر عند 025ر95 يوم الثلاثاء.



 وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 4ر0 بالمئة إلى 58ر16 دولار للأوقية .



 وارتفع البلاتين 7ر0 بالمئة إلى 40ر912 دولار للأوقية. ويتجه كلاهما صوب تحقيق ارتفاع شهري بنسبة واحد بالمئة تقريبا في أكبر زيادة منذ يناير .



 وصعد البلاديوم 2ر0 بالمئة إلى 987 دولارا للأوقية ويتجه صوب تحقيق أكبر زيادة شهرية له منذ ديسمبر حيث ارتفع بأكثر من اثنين بالمئة. 




سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم: صلاح قد لا يلحق بمواجهة أوروجواي
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى واعتقال 11 فلسطينيا بالضفة
 سفراء الناتو يلتقون نظراءهم الروس للمرة الأولى خلال العام الجاري
لافروف يصل بيونج يانج لإجراء محادثات
مصرع 20 شخص حرقا فى نيجيريا
خارجية فلسطين : التحرك الأمريكي دفاعاً عن الاحتلال الإسرائيلي إستخفاف بمجلس الأمن
الإحتلال الإسرائيلي يصادق على بناء 2070 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة
رئيس كوبا الجديد يصل فنزويلا في زيارة تضامنيه لنظيره نيكولاس مادورو
مصرع واصابة 6 افراد من الشرطة العراقية في هجوم مسلح شمال بغداد
الحكومة الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يستهدف بـ 26 غارة محافظات صنعاء و تعز وصعدة
[31/مايو/2018]
طيران العدوان يشن ست غارات على مناطق متفرقة بصعدة
[31/مايو/2018]
سلسلة غارات على ثلاث محافظات وقصف صاروخي ومدفعي على صعدة
[30/مايو/2018]
طيران العدوان يشن 12 غارة على مناطق متفرقة بصعدة
[30/مايو/2018]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية عبس بحجة
[29/مايو/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by