ارتفاع أسعار الذهب بدعم من انخفاض الدولار وتوترات تجارية [31/مايو/2018] بنجالورو- سبأ:



ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع تراجع الدولار عن أعلى مستوى في ستة أشهر ونصف الشهر الذي سجله في وقت سابق من الأسبوع الحالي وأضافت مخاوف بشأن التجارة بين الصين والولايات المتحدة المزيد من الدعم للأسعار.







وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 4ر0 بالمئة إلى 87ر1305 دولار للأوقية ، لكنه انخفض 7ر0 بالمئة منذ بداية الشهر فيما قد يكون ثاني انخفاض شهري له على التوالي.







وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 3ر0 بالمئة إلى 80ر1305 دولار للأوقية.







وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية 3ر0 بالمئة إلى 873ر93 . وكان المؤشر قد لامس أعلى مستوياته منذ مطلع نوفمبر عند 025ر95 يوم الثلاثاء.







وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 4ر0 بالمئة إلى 58ر16 دولار للأوقية .







وارتفع البلاتين 7ر0 بالمئة إلى 40ر912 دولار للأوقية. ويتجه كلاهما صوب تحقيق ارتفاع شهري بنسبة واحد بالمئة تقريبا في أكبر زيادة منذ يناير .







وصعد البلاديوم 2ر0 بالمئة إلى 987 دولارا للأوقية ويتجه صوب تحقيق أكبر زيادة شهرية له منذ ديسمبر حيث ارتفع بأكثر من اثنين بالمئة.









سبأ