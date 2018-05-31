مناقشة سير برنامج صوت امرأة الإذاعي في عدد من الإذاعات المحلية [31/مايو/2018] صنعاء - سبأ:

ناقش فريق برنامج صوت امرأة الإذاعي اليوم، سير تنفيذ البرنامج وتقييم مستوى أداء طاقم العمل والقضايا التي طرحت خلال المرحلة الأولى من البرنامج.



واستعرض الاجتماع الذي ضم مسئولي مؤسسة رمز للتنمية وفريق البرنامج من إذاعة ألوان إف إم والفريق الاستشاري، ما حققه البرنامج من حضور وصدى إيجابي وكذا مقترحات الحلقات للمرحلة القادمة وفقاً للأولويات المجتمعية للمرأة باعتبارها من القضايا التي يجب تحظى بالاهتمام من جهات الاختصاص والمؤسسات الإعلامية.



وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة الارتقاء بآليات عمل البرنامج لتشجيع النساء من مختلف شرائح المجتمع المحلي للمساهمة في تغيير صياغة السياسات الخاصة بالمرأة بشكل خاص واليمن بشكل عام والدفع نحو التشبيك بين مختلف منظمات المجتمع المدني النسوية "مؤسسات، جمعيات، اتحادات، مبادرات" والمنظمات الدولية العاملة في اليمن لتنسيق الجهود المناصرة لقضايا المرأة.



وفي الاجتماع أشارت رئيسة مؤسسة رمز بشرى المحفدي إلى أهمية البرنامج ودوره في تسليط الضوء على زوايا من حياة النساء كنافذة للتوجه نحو تخصيص مساحات أوسع في مختلف الوسائل الإعلامية تتناسب مع حجم شريحة النساء والقضايا والهموم التي تعانيها المرأة اليمنية.



وأوضحت أن البرنامج يتم بثه عبر الإذاعات المحلية في محافظتي إب وحجة بهدف إيصال أصوات النساء من مختلف المجتمعات المحلية والريفية إلى كافة المهتمين بقضايا المرأة من جهات رسمية ومنظمات محلية ودولية عبر وسائل الإعلام المختلفة.





سبأ