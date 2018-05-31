وفاة 203 أشخاص في 58 حادثاً مرورياً بمحافظة صنعاء خلال الربع الأول [31/مايو/2018] صنعاء -سبأ:

توفي 32 مواطناً وأصيب 171 آخرون في 58 حادثاً مرورياً بمحافظة صنعاء خلال الربع الأول من العام الجاري.



وأوضحت إدارة مرور محافظة صنعاء في تقرير تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه ، أن الحوادث المرورية تنوعت بين 22 حادث دهس و28 تصادم وسبعة حوادث انقلاب وحادث آخر بخسائر مادية بلغت 25 مليوناً و 585 ألف ريال.



وأشار التقرير إلى أن قسم الحوادث المرورية ضبط ألفاً و719 مخالفة مرورية خلال الفترة ذاتها في حين ضبط قسم المتابعة 15 سيارة مسروقة ومنح ثمانية تصاريح سمكرة و91 كرت آلي بدل فاقد و15 بدل تالف بالإضافة إلى 12 تفويضاً.



وبين التقرير أن الإدارة عملت على قطع 372 لوحة نقل و671 رخصة قيادة موحدة و250 نقل ملكية لسيارات نقل و561 خصوصي و126 ملكية أجرة.



وأرجع مدير مرور المحافظة العقيد مجيب العمري أسباب الحوادث المرورية إلى السرعة الزائدة وعدم التزام سائقي السيارات والمركبات بالتعليمات المرورية .



وثمن جهود ضباط وأفراد المرور في أداء الواجب رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.





سبأ