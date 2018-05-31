عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى واعتقال 11 فلسطينيا بالضفة [31/مايو/2018] القدس المحتلة – سبأ:

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين وعناصر من مخابرات الاحتلال صباح اليوم الخميس المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.



وأغلقت شرطة الاحتلال باب المغاربة الساعة الحادية عشر صباحًا عقب انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية لهؤلاء المتطرفين اليهود، وتوفير الحماية الكاملة لهم خلال تجولهم في باحات الأقصى.



وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، فإن 62 مستوطنًا 72 طالبًا يهوديًا اقتحموا المسجد المبارك، وتجولوا في باحاته بحراسة شرطية مشددة، وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم.



وتشهد أروقة ومصليات المسجد الأقصى منذ بدء شهر رمضان المبارك تواجدًا ملحوظًا للمصلين من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتل الذين يتوزعون على حلقات العلم والذكر وقراءة القرآن الكريم، والاستماع للدروس الدينية، في ظل أجواء إيمانية وروحانية مميزة.



وفي تطور أمني أخر اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 11 فلسطينياً في مدينة الخليل بالضفة الغربية.



وأوضحت مصادر إعلامية أن قوات كبيرة من جنود الاحتلال داهمت عدة أحياء في الخليل واقتحمت منازل وفتشتها تفتيشاً دقيقاً ، واعتقلت 11 فلسطينياً من بينهم الصحافي "مصعب خميس عبد الخالق قفيشة" بعد مداهمة منزله في منطقة عيصى.





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