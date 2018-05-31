سفراء الناتو يلتقون نظراءهم الروس للمرة الأولى خلال العام الجاري [31/مايو/2018] بروكسل - سبأ:

يلتقي في وقت لاحق اليوم سفراء دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) مع نظرائهم الروس لإجراء محادثات تتعلق بالوضع في أوكرانيا والجهود المبذولة لخفض التوترات المتعلقة بالمناورات العسكرية فيها.

وتعتبر هذه المحادثات أول اجتماع لمجلس الناتو- روسيا خلال هذا العام بعد توتر العلاقات بين روسيا والتحالف العسكري منذ عام 2014 بسبب ضم موسكو لشبه جزيرة القرم ودعمها للانفصاليين في شرق أوكرانيا.

وقال الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرج، إن المحادثات يمكن أن تساعد في تقليل التشاحن بين الناتو وروسيا، وتقلل من مخاطر المواجهات العسكرية غير المتعمدة.



يشار إلى أن حلف الناتو قد أوقف التعاون العملي مع موسكو في عام 2014 ولم يجتمع السفراء والوزراء لمدة عامين حتى تم إحياء مجلس حلف الناتو وروسيا في عام 2016.





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