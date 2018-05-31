توزيع مساعدات غذائية لمرضى الفشل الكلوي بصنعاء [31/مايو/2018] صنعاء - سبأ:

وزعت مؤسسة الشفقة لرعاية مرضى الفشل الكلوي والسرطان بالتعاون مع شركة إم تي إن يمن للهاتف النقال ٧٠ سلة غذائية لمرضى الفشل الكلوي بصنعاء في مستشفيات الثورة والجمهوري والعسكري.



وخلال التوزيع أكد رئيس مؤسسة الشفقة واثق القرشي أن المؤسسة ستواصل رسالتها الإنسانية وتقديم خدمات الدعم والرعاية الصحية والاجتماعية للمرضى.



وأشار إلى أن توزيع سلال غذائية لمرضى الفشل الكلوي يأتي ضمن الشراكة بين المؤسسة والمستشفيات لتقديم الخدمات للمرضى الذي ترعاهم المؤسسة وتسهيل جلسات الغسيل لكثير من مرضى الفشل الكلوي والسرطان.



ونوه رئيس مؤسسة الشفقة بدعم شركة إم تي إن يمن للمؤسسة ومرضى الفشل الكلوي والسرطان.



فيما أشار مسئول الرقابة الميدانية بشركة إم تي إن يمن أمين الزبيري إلى أن دعم الشركة لمؤسسة الشفقة يعزز من جوانب التنسيق بين الشركة والمؤسسات الخيرية لخدمة المجتمع .. مبينا أن توزيع المساعدات الغذائية للمرضى يأتي ضمن أهداف الشركة لاستهداف هذه الفئة من المجتمع .





سبأ