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مناقشة إمكانية دعم القطاع الزراعي في محافظة المحويت
[31/مايو/2018] المحويت - سبأ:
ناقش اجتماع بمحافظة المحويت أمس برئاسة وزير الزراعة والري غازي أحمد علي محسن والمحافظ فيصل أحمد حيدر، احتياجات القطاع الزراعي  في المحويت .

واستعرض الاجتماع إمكانية دعم المشاريع والأنشطة الإنتاجية للقطاع الزراعي وتعزيز دوره في الأمن الغذائي وكذا آلية دعم عدد من الأنشطة والمشاتل الزراعية بمديريات المحافظة.

وفي الاجتماع حث وزير الزراعة والري علی الاهتمام بزراعة البن والمحاصيل النقدية وإعداد الدراسات الخاصة بالمشاريع التي تسهم في تحسين الإنتاجية ومساعدة الأسر الزراعية وتلبية احتياجاتها في مجال الأمن الغذائي وتخفيف معاناتها جراء العدوان والحصار.

فيما أشاد محافظ المحويت بجهود وزارة الزراعة ودورها في دعم الأنشطة والمشاريع الزراعية رغم تحديات المرحلة الراهنة الناجمة عن استمرار العدوان والحصار.

إلی ذلك تفقد وزير الزراعة ومحافظ المحويت ومعهما محافظ المهرة القعطبي علي حسين الفرجي، عدد من المشاتل الزراعة بمديريتي الرجم وجبل المحويت .. واطلعوا علی طبيعة الاحتياجات الزراعية التي يتطلبها مشتلي لاحمة والرجم.

ووجه الوزير غازي بتأهيل المشتلين وتنفيذ عشر بيوت محمية لمحاصيل الخضروات وذلك في إطار برنامج تسعى الوزارة لتمويله بالتنسيق مع الهيئات والمنظمات الدولية.

كما اطلع وزير الزراعية والرعي ومحافظ المحويت على أضرار القطاع الزراعي جراء سيول الأمطار الغزيرة علی منطقة جمعة سارع في مديرية خميس بني سعد.

واستمع وزير الزراعة من محافظ المحويت إلی إيضاح عن طبيعة وكلفة الأضرار المادية في مزارع المواطنين .. لافتا إلی أن الوزارة ستعمل كل ما بوسعها خلال الفترة القادمة لدعم الأنشطة والاحتياجات الزراعية ضمن برامج وخطة عملها للنهوض بالقطاع الزراعي.

وأكد استعداد الوزارة الإسهام مع قيادة السلطة المحلية في المحويت لتوفير جزء من تكاليف إعادة صيانة المعدات وتشغيلها ليتم استخدامها بما يخدم المزارعين.

وشدد وزير الزراعة والري علی أهمية تفعيل أداء مكتب الزراعة وتطوير برامج عمله وأنشطته الميدانية ومتابعة المنظمات لدعم مشاريع الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية.

ولفت إلى أن الوزارة بصدد تنفيذ حملة تحصين بيطرية لحماية قطاع الثروة الحيوانية بما يسهم في تحسين مصادر الدخل المعيشي للأسر الزراعية خاصة بالمناطق الريفية.

حضر الاجتماع والزيارة وكيل وزارة الزراعة لقطاع الري واستصلاح الأراضي الزراعية المهندس عبدالواحد الحمدي ومستشار الوزير المهندس مطهر زيد وأمين عام محلي المحويت الدكتور علي الزيكم ونائب مدير الأمن العقيد حسين قناف ومدير مكتب الزراعة بالمحافظة محمد الصرمي .


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