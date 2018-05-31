مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا بنسبة 21ر0 بالمائة [31/مايو/2018] مسقط - سبأ:

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (68ر4606) نقطة مرتفعًا بـ (77ر9) نقطة وبنسبة (21ر0) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (91ر4596) نقطة.



وقد بلغت قيمة التداول (66) مليونًا و(5) آلاف ألفًا و(260) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة (7ر2030) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (3) ملايين و(97) ألفًا و(863) ريالًا عمانيًا.



وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (279ر0) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (58ر17) مليار ريال عماني.



وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (877) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (33ر1) بالمائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (446ر64) ألف ريال عماني أي ما نسبته (64ر97) بالمائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني (569ر63) ألف ريال عماني وبنسبة (31ر96) بالمائة.





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