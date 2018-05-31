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آخر تحديث: الخميس، 31 - مايو - 2018 الساعة 03:04:54م
مصرع وجرح عدد من جنود العدو والمرتزقة في كسر زحوفات وقصف صاروخي ومدفعي
قتل وجرح العشرات من جنود العدو السعودي ومرتزقته وتم تدمير آلياتهم في كسر زحوفات وقصف صاروخي ومدفعي على مواقعهم ، كما تم إسقاط طائرة تجسس للعدوان بعسير خلال الـ 24 ساعة الماضية .
الاحتلال يعتقل 11فلسطينيا بالعيسوية وطائراته تواصل قصف مواقع في قطاع غزة
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، أحد عشر فلسطينيا من بلدة العيسوية، وسط مدينة القدس المحتلة.
يمن موبايل تعلن أرباح المساهمين للعام الماضي بواقع 30 بالمائة
أعلنت شركة يمن موبايل للهاتف النقال اليوم، أرباح المساهمين للعام الماضي بنسبة30 بالمائة كأعلى نسبة أرباح.. مبينة أنه سيتم الإعلان عن موعد بدء توزيع الأرباح الأسبوع القادم، حيث تبلغ نسبة ربح السهم الواحد 150 ريال.
شعب إب يكتسح الشرطة بخماسية في الجولة الرابعة لمنافسات الملتقى الرمضاني بوحدة صنعاء
اكتسح شعب إب نظيره الشرطة بخمسة أهداف نظيفة ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لبطولة كرة القدم التي ينظمها نادي وحدة صنعاء ضمن منافسات الملتقى الرمضاني الثاني.
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  اقتصاد
    مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا بنسبة 21ر0 بالمائة
[31/مايو/2018] مسقط - سبأ:
أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (68ر4606) نقطة مرتفعًا بـ (77ر9) نقطة وبنسبة (21ر0) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (91ر4596) نقطة.

وقد بلغت قيمة التداول (66) مليونًا و(5) آلاف ألفًا و(260) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة (7ر2030) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (3) ملايين و(97) ألفًا و(863) ريالًا عمانيًا.

 وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (279ر0) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (58ر17) مليار ريال عماني.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (877) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (33ر1) بالمائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (446ر64) ألف ريال عماني أي ما نسبته (64ر97) بالمائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني (569ر63) ألف ريال عماني وبنسبة (31ر96) بالمائة.


سبأ
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