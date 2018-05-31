اختتام ورشة عمل تحديث استراتيجية البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا [31/مايو/2018] صنعاء - سبأ:

اختتمت بصنعاء ورشة عمل خاصة بالمراجعة الشاملة لأداء البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا للأعوام من 2014 - 2018 م ، تمهيداً لتحديث استراتيجية البرنامج للأعوام 2018- 2020م .



شارك في الورشة التي نظمها البرنامج بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بمشاركة 50 مشاركاً من كوادر البرنامج وفروعه في المحاور والمحافظات ومستشاري وزارة الصحة وممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني وأطباء وأكاديميين .

وهدفت على مدى يومين إلى تقييم عمل البرنامج في الفترة السابقة وتحديث استراتيجيته للفترة القادمة .



وفي الختام أكد مدير عام البرنامج الدكتور ميثاق السادة ونائب مدير البرنامج الدكتور محمد الهادي أن الورشة تأتي متزامنة مع توجيهات وزير الصحة بتحديث استراتيجية البرنامج وكذلك الخطة الخاصة بمكافحة المرض للأعوام القادمة بما يتناسب مع الوضع الاستثنائي للبلاد في ظل استمرار العدوان والحصار وبما يخفف وبما يخفف من معاناة المواطنين في المناطق الموبؤة.



وأشارا إلى أن مراجعة الاستراتيجية تمت تحت إشراف خبراء وطنيين من أجل الارتقاء بعمل البرنامج فنياً ومهنياً .. وحثا على أهمية تضافر الجهود وتوحيد الطاقات بما يضمن مكافحة الأمراض والأوبئة .



وأشاد الدكتور السادة والدكتور الهادي بدور منظمة الصحة العالمية ودعمها لبرنامج مكافحة الملاريا والأمراض الأخرى.





سبأ