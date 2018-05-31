ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 31 - مايو - 2018 الساعة 03:04:54م
مصرع وجرح عدد من جنود العدو والمرتزقة في كسر زحوفات وقصف صاروخي ومدفعي
قتل وجرح العشرات من جنود العدو السعودي ومرتزقته وتم تدمير آلياتهم في كسر زحوفات وقصف صاروخي ومدفعي على مواقعهم ، كما تم إسقاط طائرة تجسس للعدوان بعسير خلال الـ 24 ساعة الماضية .
الاحتلال يعتقل 11فلسطينيا بالعيسوية وطائراته تواصل قصف مواقع في قطاع غزة
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، أحد عشر فلسطينيا من بلدة العيسوية، وسط مدينة القدس المحتلة.
يمن موبايل تعلن أرباح المساهمين للعام الماضي بواقع 30 بالمائة
أعلنت شركة يمن موبايل للهاتف النقال اليوم، أرباح المساهمين للعام الماضي بنسبة30 بالمائة كأعلى نسبة أرباح.. مبينة أنه سيتم الإعلان عن موعد بدء توزيع الأرباح الأسبوع القادم، حيث تبلغ نسبة ربح السهم الواحد 150 ريال.
شعب إب يكتسح الشرطة بخماسية في الجولة الرابعة لمنافسات الملتقى الرمضاني بوحدة صنعاء
اكتسح شعب إب نظيره الشرطة بخمسة أهداف نظيفة ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لبطولة كرة القدم التي ينظمها نادي وحدة صنعاء ضمن منافسات الملتقى الرمضاني الثاني.
آخر الأخبار:
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم: صلاح قد لا يلحق بمواجهة أوروجواي
ارتفاع أسعار الذهب بدعم من انخفاض الدولار وتوترات تجارية
مناقشة سير برنامج صوت امرأة الإذاعي في عدد من الإذاعات المحلية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
اختتام ورشة عمل تحديث استراتيجية البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا
[31/مايو/2018] صنعاء - سبأ:
اختتمت بصنعاء ورشة عمل خاصة بالمراجعة الشاملة لأداء البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا للأعوام من 2014 - 2018 م ، تمهيداً لتحديث استراتيجية البرنامج للأعوام 2018- 2020م .

  شارك في الورشة التي نظمها البرنامج بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بمشاركة 50 مشاركاً من كوادر البرنامج وفروعه في المحاور والمحافظات ومستشاري وزارة الصحة وممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني وأطباء وأكاديميين .
 وهدفت على مدى يومين إلى تقييم عمل البرنامج في الفترة السابقة وتحديث استراتيجيته للفترة القادمة .

 وفي الختام  أكد مدير عام البرنامج الدكتور ميثاق السادة ونائب مدير البرنامج الدكتور محمد الهادي أن الورشة تأتي متزامنة مع توجيهات وزير الصحة بتحديث استراتيجية البرنامج وكذلك الخطة الخاصة بمكافحة المرض للأعوام القادمة بما يتناسب مع الوضع الاستثنائي للبلاد في ظل استمرار العدوان والحصار وبما يخفف وبما يخفف من معاناة المواطنين في المناطق الموبؤة.

وأشارا إلى أن مراجعة الاستراتيجية تمت تحت إشراف خبراء وطنيين من أجل الارتقاء بعمل البرنامج فنياً ومهنياً .. وحثا على أهمية تضافر الجهود وتوحيد الطاقات بما يضمن مكافحة الأمراض والأوبئة .

وأشاد الدكتور السادة والدكتور الهادي بدور منظمة الصحة العالمية ودعمها لبرنامج مكافحة الملاريا والأمراض الأخرى.


سبأ
  المزيد من (محلي)
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
مناقشة سير برنامج صوت امرأة الإذاعي في عدد من الإذاعات المحلية
وفاة 203 أشخاص في 58 حادثاً مرورياً بمحافظة صنعاء خلال الربع الأول
توزيع مساعدات غذائية لمرضى الفشل الكلوي بصنعاء
مناقشة إمكانية دعم القطاع الزراعي في محافظة المحويت
تكريم جرحى ومعاقي العدوان بمحافظة عمران
مناقشة تفعيل الإيرادات الزكوية في مديرية الخبت بالمحويت
مصرع وجرح عدد من جنود العدو والمرتزقة في كسر زحوفات وقصف صاروخي ومدفعي
طيران العدوان يستهدف بـ 26 غارة محافظات صنعاء و تعز وصعدة
أمسية بمديرية السلفية بريمة تناقش الجوانب المتصلة برفد الجبهات

العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يستهدف بـ 26 غارة محافظات صنعاء و تعز وصعدة
[31/مايو/2018]
طيران العدوان يشن ست غارات على مناطق متفرقة بصعدة
[31/مايو/2018]
سلسلة غارات على ثلاث محافظات وقصف صاروخي ومدفعي على صعدة
[30/مايو/2018]
طيران العدوان يشن 12 غارة على مناطق متفرقة بصعدة
[30/مايو/2018]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية عبس بحجة
[29/مايو/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by