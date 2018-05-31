تكريم جرحى ومعاقي العدوان بمحافظة عمران [31/مايو/2018]

عمران - سبأ:

نظمت مؤسسة التكافل الاجتماعية التنموية الخيرية بمحافظة عمران حفل تكريم وإفطار لجرحى ومعاقي العدوان من أبناء المحافظة بحضور المحافظ الدكتور فيصل جعمان تحت شعار " عزائم لا تلين ".



وفي الحفل الذي حضره أمين عام المجلس المحلي صالح المخلوس ووكيل المحافظة أمين فراص ، ألقيت كلمات أشادت بالدور البطولي للجرحى وما سطروه من ملاحم في مختلف جبهات الشرف والبطولة.



وأشارت إلى أن تكريم الجرحى أقل واجب يمكن أن يقدم لهم عرفاناً وتقديرا لدورهم وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.



من جانبهم أكد الجرحى عزمهم على العودة إلى جبهات العزة والكرامة وتقديم المزيد من التضحيات دفاعاً عن الوطن .



وفي ختام الحفل الذي حضره مدير امن المحافظة العميد عبد الله العربجي وعدد من قيادة المحافظة والقيادات العسكرية والأمنية ، تم تكريم الجرحى وتوزيع السلال الغذائية عليهم .







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