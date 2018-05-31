مناقشة تفعيل الإيرادات الزكوية في مديرية الخبت بالمحويت [31/مايو/2018] لمحويت - سبأ

ناقشت لجنة الواجبات الزكوية بمحافظة المحويت في اجتماعها اليوم آليات تفعيل الإيرادات الزكوية في مديرية الخبت .



واستعرض الاجتماع التقارير الخاصة بإيرادات الزكاة للفترة الماضية والصعوبات التي يواجهها مكتب الواجبات في المديرية وفرق التحصيل ، وكذا إجراءات تصحيح بعض الإشكالات في جوانب التحصيل والتوريد.



وثمنت اللجنة الخطوات الجادة التي اتخذتها قيادة المحافظة لتحسين إيرادات الزكاة ، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات إزاء المتهربين من دفع المتأخرات المتراكمة لزكاة الأموال .



وحث مدير عام مكتب الواجبات بالمحافظة محمد عبدالكريم فرع موظفي واجبات المديرية والعاملين في الميدان علی مضاعفة الجهود وتكثيف الحملات الميدانية لتفعيل التحصيل والتوريد .



كما دعا عقال وأمناء قری وعزل مديرية الخبت والخطباء إلی التعاون مع فرق التحصيل والتوعية المستمرة في اللقاءات والأمسيات الرمضانية بأهمية ووجوب دفع الزكاة للدولة.





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