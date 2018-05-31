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آخر تحديث: الخميس، 31 - مايو - 2018 الساعة 03:04:54م
مصرع وجرح عدد من جنود العدو والمرتزقة في كسر زحوفات وقصف صاروخي ومدفعي
قتل وجرح العشرات من جنود العدو السعودي ومرتزقته وتم تدمير آلياتهم في كسر زحوفات وقصف صاروخي ومدفعي على مواقعهم ، كما تم إسقاط طائرة تجسس للعدوان بعسير خلال الـ 24 ساعة الماضية .
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مصرع وجرح عدد من جنود العدو والمرتزقة في كسر زحوفات وقصف صاروخي ومدفعي
[31/مايو/2018] محافظات - سبأ:
قتل وجرح العشرات من جنود العدو السعودي ومرتزقته وتم تدمير آلياتهم في كسر زحوفات وقصف صاروخي ومدفعي على مواقعهم ، كما تم إسقاط طائرة تجسس للعدوان بعسير خلال الـ 24 ساعة الماضية .

 وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وإصابة عدد من مرتزقة الجيش السعودي خلال كسر الجيش واللجان الشعبية محاولة زحفهم قبالة جبل دخان بقطاع جيزان .

 وقصفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للجنود السعوديين في تباب الشيخ وجبل الدود وموقع العمود و برج العبادية بالقطاع نفسه ، محققة إصابات مباشرة .

  وذكر المصدر أن الدفاعات الجوية للجيش واللجان أسقطت طائرة تجسس للعدوان قبالة منفذ علب في عسير ، كما تم كسر زحف لمرتزقة الجيش السعودي قبالة المنفذ .

 وفي  نجران قصفت القوتين الصاروخية والمدفعية تجمعات للمرتزقة في صحراء البقع و التبة الرملية وجبال عليب ، و تم استهداف تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في حصن الحماد ومركز صلة بصلية صواريخ .

 ولفت المصدر إلى قنص اثنين من المرتزقة غرب موقع السديس ، واستهداف تجمعات للجنود السعوديين وآلياتهم في ملتقى حصن الحماد .

وأشار المصدر إلى مصرع وإصابة عدد من الغزاة والمرتزقة إثر تدمير آليتين محملة بهم في جبهة الساحل الغربي ، كما تم تفجير مدرعتين ومصرع وجرح من كانوا على متنهما ، فيما تم تدمير مدرعة بصاروخ موجه .

وأوضح المصدر أن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية أطلقت صاروخاً باليستياً من نوع قاهر m2على معسكر اللبنات التابع للغزاة والمرتزقة في محافظة الجوف  .


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