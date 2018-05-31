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آخر تحديث: الخميس، 31 - مايو - 2018 الساعة 03:04:54م
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طيران العدوان يستهدف بـ 26 غارة محافظات صنعاء و تعز وصعدة
[31/مايو/2018] محافظات - سبأ:
شن طيران العدوان الأمريكي السعودي 26 غارة على محافظات صنعاء ، تعز و صعدة ، فيما تعرضت مناطق حدودية متفرقة لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.

 وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مواطناً استشهد بغارة لطيران العدوان على منطقة أتيس بمديرية كتاف محافظة صعدة ، وشن الطيران أربع غارات على منطقة الامارة ووادي الفحلوين بالمديرية نفسها .

واستهدف بخمس غارات منطقتي الجعملة  و طخية بمديرية مجز ، و سبع غارات على مناطق متفرقة من مديرية باقم ، كما شن غارتين على منطقة الأزهور بمديرية رازح .

وأشار المصدر إلى أن مناطق متفرقة من مديرية باقم و منطقة الغور بمديرية غمر الحدودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.

  وفي محافظة صنعاء شن الطيران المعادي غارة على مديرية بني مطر ، وغارة على مديرية بلاد الروس ، و غارتين على مديرية نهم .

  وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على منطقتي البرح وحمير  بمديرية مقبنة محافظة تعز .




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