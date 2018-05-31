رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إنطلاق بطولة فردي الناشئين والأشبال لكرة الطاولة مساء اليوم صنعاء - سبأ:







تنطلق بصالة النادي الأهلي بصنعاء مساء اليوم بطولة فردي الناشئين والأشبال لكرة الطاولة ينظمها إتحاد اللعبة.





وأوضح أمين عام الإتحاد مطهر زبارة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه البطولة تأتي ضمن أنشطة الإتحاد.





وأشار إلى أن البطولة التي تقام سنويا ستشهد مشاركة 40 لاعبا يمثلون أمانة العاصمة ومحافظات الحديدة، حجة وإب.



وبين أن البطولة ستقام بنظام المجموعات، حيث تم توزيع اللاعبين في الفئتين إلى أربع مجموعات على أن يتأهل من كل مجموعة لاعبين اثنين للدور الثاني.



ولفت زبارة إلى أن البطولة التي تستمر ثلاثة أيام سيديرها تحكيميا الدولي على الأعرج حكم عام بمعية الحكام علي اليفاعي، مراد ياسين وخالد الدرم وإبراهيم غوث.

سبأ [31/مايو/2018]سبأ