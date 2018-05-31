ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 31 - مايو - 2018 الساعة 03:34:38ص
الرئيس المشاط يمنح وسام الجمهورية للشهيد الصماد ووسام الشجاعة لمرافقيه الستة
منح الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم وسام الجمهورية للرئيس الشهيد صالح الصماد، سلمه لوالده علي الصماد.
الاحتلال يعتقل 11فلسطينيا بالعيسوية وطائراته تواصل قصف مواقع في قطاع غزة
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، أحد عشر فلسطينيا من بلدة العيسوية، وسط مدينة القدس المحتلة.
يمن موبايل تعلن أرباح المساهمين للعام الماضي بواقع 30 بالمائة
أعلنت شركة يمن موبايل للهاتف النقال اليوم، أرباح المساهمين للعام الماضي بنسبة30 بالمائة كأعلى نسبة أرباح.. مبينة أنه سيتم الإعلان عن موعد بدء توزيع الأرباح الأسبوع القادم، حيث تبلغ نسبة ربح السهم الواحد 150 ريال.
شعب إب يكتسح الشرطة بخماسية في الجولة الرابعة لمنافسات الملتقى الرمضاني بوحدة صنعاء
اكتسح شعب إب نظيره الشرطة بخمسة أهداف نظيفة ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لبطولة كرة القدم التي ينظمها نادي وحدة صنعاء ضمن منافسات الملتقى الرمضاني الثاني.
آخر الأخبار:
إنطلاق بطولة فردي الناشئين والأشبال لكرة الطاولة مساء اليوم
أمسية بمديرية السلفية بريمة تناقش الجوانب المتصلة برفد الجبهات
قيادة السلطة المحلية بلحج تنظم أمسية رمضانية في القبيطة
أمسية رمضانية بإب تناقش مستوى الأداء الخدمي وتعزيز التلاحم
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
إنطلاق بطولة فردي الناشئين والأشبال لكرة الطاولة مساء اليوم
[31/مايو/2018]
صنعاء - سبأ:



تنطلق بصالة النادي الأهلي بصنعاء مساء اليوم بطولة فردي الناشئين والأشبال لكرة الطاولة ينظمها إتحاد اللعبة.



وأوضح أمين عام الإتحاد مطهر زبارة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه البطولة تأتي ضمن أنشطة الإتحاد.



وأشار إلى أن البطولة التي تقام سنويا ستشهد مشاركة 40 لاعبا يمثلون أمانة العاصمة ومحافظات الحديدة، حجة وإب.

وبين أن البطولة ستقام بنظام المجموعات، حيث تم توزيع اللاعبين في الفئتين إلى أربع مجموعات على أن يتأهل من كل مجموعة لاعبين اثنين للدور الثاني.

ولفت زبارة إلى أن البطولة التي تستمر ثلاثة أيام سيديرها تحكيميا الدولي على الأعرج حكم عام بمعية الحكام علي اليفاعي، مراد ياسين وخالد الدرم وإبراهيم غوث.

سبأ
  المزيد من (رياضة)
شعب إب يكتسح الشرطة بخماسية في الجولة الرابعة لمنافسات الملتقى الرمضاني بوحدة صنعاء
الياباني ساكاي يجدد تعاقده مع فريق هامبورج لكرة القدم
سفيتولينا تشق طريقها إلى الدور الثالث في بطولة فرنسا للتنس
انطلاق بطولة الوحدة للفروسية بنادي وحدة صنعاء
فريق الصماد يقصي الأمازون من ربع نهائي دورة العاب الشهيد عبد الغني
الارجنتين تفوز 4-صفر وديا على هايتي
الروسية شارابوفا تبدأ رحلة البحث عن لقب "رولان غاروس"
موجوروزا تجتاز كوزنتسوفا في مواجهة بين بطلتين سابقتين
الكرواتي شيليتش يبلغ الدور الثاني ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس
مؤسسة الشعب تدشن بطولة بالستيات الصمود اليمني لكرة القدم
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن ست غارات على مناطق متفرقة بصعدة
[31/مايو/2018]
سلسلة غارات على ثلاث محافظات وقصف صاروخي ومدفعي على صعدة
[30/مايو/2018]
طيران العدوان يشن 12 غارة على مناطق متفرقة بصعدة
[30/مايو/2018]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية عبس بحجة
[29/مايو/2018]
استشهاد مواطن وإصابة آخرين في غارة على مديرية المخادر في إب
[29/مايو/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by