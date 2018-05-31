شعب إب يكتسح الشرطة بخماسية في الجولة الرابعة لمنافسات الملتقى الرمضاني بوحدة صنعاء





اكتسح شعب إب نظيره الشرطة بخمسة أهداف نظيفة ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لبطولة كرة القدم التي ينظمها نادي وحدة صنعاء ضمن منافسات الملتقى الرمضاني الثاني.



جاءت أهداف المباراة التي جرت بين الفريقين مساء الأربعاء على ملعب الوحدة من قبل لاعب شعب إب عصام البعداني الذي سجل لفريقه مبكرا في الدقيقة الخامسة وأضاف زميله صالح شحره الهدف الثاني، ليعزز النتيجة حافظ القطوي بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة ال15 وأسامة عبدالجبار بتسديد الهدف الرابع، ليختم أسامة عبدالجبار خماسية فريقه منتصف الشوط الثاني .





بهذه النتيجة رفع شعب إب رصيده إلى تسع نقاط متقاسما صدارة المجموعة مع الأهلي بعد أن تساوى معه في فارق الأهداف حيث يمتلكان تسعة أهداف وعليهما هدفان ، وبقى الشرطة في ذيل الترتيب بدون نقاط .







وفي المباراة الثانية لحساب نفس المجموعة حقق العروبة فوزا سهلا على منتخب صنعاء بهدفين دون مقابل، منح علاء الصهباني العروبة هدف السبق في الدقيقة ال12 ، وأضاف علي البعداني الهدف الثاني بعد ذلك بخمس دقائق .







ورفع العروبة رصيده بهذا الفوز إلى ست نقاط متمسكا بمركزه الثالث، وبقى منتخب صنعاء في الترتيب قبل الأخير بثلاث نقاط .







وتتواصل مباريات البطولة اليوم الخميس بإقامة منافسات المجموعة الثانية حيث يلتقي في المباراة الأولى وحدة صنعاء مع نجوم تعز في مباراة مهمة ومفصلية على صدارة المجموعة ، ويتواجه في الثانية منتخبا ذمار مع ازال .

[31/مايو/2018] صنعاء - سبأ:سبأ