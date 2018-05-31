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آخر تحديث: الخميس، 31 - مايو - 2018 الساعة 03:09:18ص
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أمسية بمديرية السلفية بريمة تناقش الجوانب المتصلة برفد الجبهات
[31/مايو/2018] ريمة - سبأ:
ناقشت أمسية رمضانية بمنطقة بني العبدي والاسلاف بمديرية السلفية محافظة ريمة برئاسة وكيل المحافظة محمد الوسد الجوانب المتصلة بالتحشيد والتعبئة ورفد جبهات العزة والكرامة بالرجال والمال والعتاد.

وتطرقت الأمسية التي حضرها المشائخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية إلى دور الجميع في المرحلة الراهنة في ظل تصعيد العدوان.

وفي الامسية أكد الوكيل الوسد ضرورة تعزيز الأداء المحلي والتنفيذي والمجتمعي في المجال التنموي والخدمي وتعزيز التلاحم والاصطفاف في مواجهة العدوان.

وأشار إلى التحديات الراهنة جراء استمرار العدوان والحصار ودور الجميع في تسيير قوافل المدد للمرابطين في الجبهات وخاصة جبة الساحل الغربي.

وحث الوسد على استغلال الشهر الفضيل في تعميق الإخاء والتسامح والتكافل الاجتماعي .. مثمنا مواقف أبناء السلفية ومحافظة ريمة في الدفاع عن الوطن.
سبأ
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